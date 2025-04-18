У НБУ повідомили як відновлюватиметься економіка в 2025—2027 роках — Finance.ua
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У НБУ повідомили як відновлюватиметься економіка в 2025—2027 роках

Казна та Політика
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У НБУ повідомили як відновлюватиметься економіка в 2025—2027 роках
У НБУ повідомили як відновлюватиметься економіка в 2025—2027 роках
У І кварталі 2025 року зростання економіки залишалося стриманим, зокрема через руйнування газової інфраструктури та спричинене цим збільшення потреб в імпорті газу. Попри певне пожвавлення ринку праці, вагомим стримуючим чинником, відповідно до опитувань бізнесу, залишався також зумовлений війною дефіцит кваліфікованих працівників.
Про це пише НБУ.
Загострення торговельних протистоянь у світі наразі не позначилося на українській економіці, проте надалі стримуватиме її відновлення. Тарифні війни, ймовірно, призведуть до певного послаблення зовнішнього попиту на окремі товари українського експорту, хоча агропродукція залишатиметься затребуваною навіть в умовах охолодження світової економіки.
Ураховуючи зазначені чинники, НБУ дещо погіршив свої оцінки динаміки економічного відновлення. Очікується, що у 2025 році економіка України зросте на 3,1%.
Цьому, зокрема, сприятимуть збільшення врожаїв та зменшення дефіциту електроенергії, що разом зі значними оборонними замовленнями підтримуватиме промисловість.
У 2026, 2027 роках зростання реального ВВП пришвидшиться до 3,7−3,9%, передусім завдяки збільшенню інвестицій у відбудову, відновленню виробництва та стійкості споживчого попиту.
Приватні інвестиції та споживання компенсуватимуть ефекти фіскальної консолідації, що відбуватиметься на тлі зменшення обсягів міжнародної фінансової допомоги.
За матеріалами:
Finance.ua
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