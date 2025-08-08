В Україні вперше з початку року зафіксована дефляція — Держстат Сьогодні 16:36

В Україні вперше з початку року зафіксована дефляція — Держстат

У липні 2025 року споживчі ціни в Україні знизилися на 0,2% у порівнянні з червнем. У річному вимірі інфляція також уповільнилася — до 14,1%.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

За даними відомства, базова інфляція в липні становила 0,3% порівняно з червнем, а в річному вимірі — 11,7%. Зниження загального рівня цін відбулося насамперед завдяки падінню вартості продуктів харчування та безалкогольних напоїв, які подешевшали на 1,1%.

Найбільше знизилися ціни на овочі — на 23,9% за місяць, хоча в порівнянні з липнем 2024 року вони подорожчали на 17,5%. Також подешевшав цукор — на 2,8%.

Натомість зросли ціни на низку товарів, зокрема на фрукти, яйця, макаронні вироби, м’ясо, хліб, рибу, сири, рис, молочну продукцію та соняшникову олію. Найбільше у річному вимірі подорожчали яйця — одразу на 82,4%.

Алкоголь і тютюн подорожчали на 1,8% за місяць, у річному вимірі — на 19,2%. Зростання цін переважно зумовлене подорожчанням тютюнових виробів, які додали 2,6%.

Ціни на одяг і взуття знизилися загалом на 4,6%, зокрема одяг подешевшав на 5,2%, а взуття — на 4%. Водночас транспорт подорожчав на 1,6% через зростання цін на паливо й мастила на 4,1%.

Довідка Finance.ua:

уряд спрогнозував рівень інфляції на кінець кожного наступного року до 2028. За оптимістичного сценарію, який передбачає покращення безпекової ситуації, очікується, що індекс споживчих цін становитиме: у 2026 році — 9,7%, у 2027 — 7,1%, 2028 — 5,6%;

у червні 2025 року інфляція знизилася до 14,3% у річному вимірі з 15,9% у травні. У місячному вимірі ціни зросли на 0,8%. За очікуваннями Нацбанку, в другому півріччі зниження інфляції триватиме.

