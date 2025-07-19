Інфляція гальмує повільніше за прогноз Нацбанку: як змінилися ціни — Finance.ua

Інфляція гальмує повільніше за прогноз Нацбанку: як змінилися ціни
У червні інфляція в Україні знизилася до 14,3% у річному вимірі із 15,9% у травні, ціни зросли на 0,8% за місяць. Спад відбувається повільніше, ніж очікували у НБУ.
Про це повідомила пресслужба Національного банку України.
Що стримувало інфляцію
Як зазначають у регуляторі, зниження інфляції влітку — очікувана тенденція, адже цьому зокрема сприяла висока минулорічна база порівняння адміністративно регульованих цін.
Водночас темпи сповільнення інфляції виявилися нижчими, аніж це передбачалося у квітневому Інфляційному звіті Нацбанку.
Причина — зростання цін на сирі продовольчі товари на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки. Зокрема, суттєво зросла вартість на окремі кісточкові, яблука та ягоди.
Як змінилися ціни:
- через зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін здорожчало мʼясо;
- завдяки збільшенню врожаю та імпорту вдалося сповільнити темпи здорожчання овочів;
- прискорилося зростання цін на оброблені продукти — до 18,2%, зокрема м’ясні вироби, безалкогольні напої та каву;
- сповільнилося зростання вартості хліба, олії та молочних продуктів;
- паливо дорожчало швидше — до 3,1%, передусім через зростання цін на бензин і дизель. Водночас на ринку зрідженого газу ціновий тиск послабився;
- зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 3,6%;
- одяг і взуття залишаються дешевшими, ніж рік тому.
У пресслужбі НБУ повідомляють, у червні базова інфляція сповільнилася до 12,1%, що повʼязано з попередніми заходами регулятора з посилення монетарної політики та стабільна ситуація з постачанням електроенергії.
«Розпочалося зниження інфляції послуг — до 14,4%, що є, зокрема, ознакою помірнішого тиску з боку ринку праці. Так, повільніше дорожчали транспортні послуги, послуги зв’язку та особистого догляду», — йдеться у повідомленні.
У другому півріччі очікується подальше зниження інфляції.
Поділитися новиною