Інфляція гальмує повільніше за прогноз Нацбанку: як змінилися ціни — Finance.ua

Інфляція гальмує повільніше за прогноз Нацбанку: як змінилися ціни Сьогодні 10:09 — Казна та Політика

Інфляція гальмує повільніше за прогноз Нацбанку: як змінилися ціни

У червні інфляція в Україні знизилася до 14,3% у річному вимірі із 15,9% у травні, ціни зросли на 0,8% за місяць. Спад відбувається повільніше, ніж очікували у НБУ.

Про це повідомила пресслужба Національного банку України.

Що стримувало інфляцію

Як зазначають у регуляторі, зниження інфляції влітку — очікувана тенденція, адже цьому зокрема сприяла висока минулорічна база порівняння адміністративно регульованих цін.

Водночас темпи сповільнення інфляції виявилися нижчими, аніж це передбачалося у квітневому Інфляційному звіті Нацбанку.

Причина — зростання цін на сирі продовольчі товари на тлі скорочення їх пропозиції через весняні заморозки. Зокрема, суттєво зросла вартість на окремі кісточкові, яблука та ягоди.

Як змінилися ціни:

через зростання собівартості, зменшення поголів’я тварин та підвищення зовнішніх цін здорожчало мʼясо;

завдяки збільшенню врожаю та імпорту вдалося сповільнити темпи здорожчання овочів;

прискорилося зростання цін на оброблені продукти — до 18,2%, зокрема м’ясні вироби, безалкогольні напої та каву;

— до 18,2%, зокрема м’ясні вироби, безалкогольні напої та каву; сповільнилося зростання вартості хліба, олії та молочних продуктів;

паливо дорожчало швидше — до 3,1%, передусім через зростання цін на бензин і дизель. Водночас на ринку зрідженого газу ціновий тиск послабився;

дорожчало швидше — до 3,1%, передусім через зростання цін на бензин і дизель. Водночас на ринку зрідженого газу ціновий тиск послабився; зростання цін на непродовольчі товари сповільнилося до 3,6%;

сповільнилося до 3,6%; одяг і взуття залишаються дешевшими, ніж рік тому.

У пресслужбі НБУ повідомляють, у червні базова інфляція сповільнилася до 12,1%, що повʼязано з попередніми заходами регулятора з посилення монетарної політики та стабільна ситуація з постачанням електроенергії.

«Розпочалося зниження інфляції послуг — до 14,4%, що є, зокрема, ознакою помірнішого тиску з боку ринку праці. Так, повільніше дорожчали транспортні послуги, послуги зв’язку та особистого догляду», — йдеться у повідомленні.

У другому півріччі очікується подальше зниження інфляції.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.