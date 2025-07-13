У червні інфляція в Україні впала до 0,8%, а за рік — до 14,3% — Finance.ua
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У червні інфляція в Україні впала до 0,8%, а за рік — до 14,3%

Казна та Політика
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У червні інфляція в Україні впала до 0,8%, а за рік — до 14,3%
У червні інфляція в Україні впала до 0,8%, а за рік — до 14,3%
Зростання споживчих цін в Україні у червні сповільнилося до 0,8%, тоді як у травні зростання становило 1,3%.
Про це повідомили у Державній службі статистики.
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За даними Держстату, у червні минулого року зростання цін становило 2,2%, тому в річному вимірі інфляція за підсумками червня цього року зменшилася вперше за останній рік — до 14,3% з 15,9% за підсумками травня, 15,1% за підсумками квітня та 14,6% за підсумками березня.
Як повідомлялось, інфляція в Україні, яка знизилася до 5,1% у 2023 році після стрибка роком раніше до 26,6%, за підсумками 2024 року зросла до 12%.

Прогноз НБУ

НБУ у квітні вдруге цьогоріч погіршив прогноз інфляції на 2025 рік — тепер із 8,4% до 8,7% та зберіг очікування її повернення до цільового рівня 5% у 2026 році.
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Регулятор очікував, що за підсумками другого кварталу інфляція знизиться до 13,7%, третього — до 12,3%, тоді як базова інфляція становитиме відповідно 12,7% та 11,4%.
На початку червня Нацбанк заявив, що інфляція в Україні у травні 2025, ймовірно, сягнула локального максимуму та дещо перевищила прогнозну траєкторію регулятора, зокрема через сезонні чинники та зростання виробничих витрат бізнесу.
Нагадаємо, брак працівників і надалі підтримує зростання номінальних зарплат в Україні високими темпами, понад 20% р/р у 2025 році.
Проте, як пояснюють у Нацбанку, через посилення інфляційного тиску зростання реальних зарплат сповільнилося, зокрема в І кварталі 2025 року реальні зарплати зросли на 9.2% р/р.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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