Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка) — Finance.ua

Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка) Сьогодні 09:16 — Казна та Політика

Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка)

Формальне уповільнення інфляції в Україні, порівняно із катастрофічним 2022 роком не стало полегшенням для споживача: у 2025 році в Україні зростають ціни майже на всі основні категорії товарів і послуг. Особливо — на харчі, алкоголь, житлово-комунальні послуги, звʼязок, охорону здоров’я та побутові витрати.

Про це свідчать дані Держстату, систематизовані аналітиками «Слово і діло».

Якщо прогноз уряду на 2025 рік справдиться, інфляція цьогоріч має уповільнитися, порівняно з попереднім роком, а динаміка з 2022 року матиме такий вигляд:

2022 рік — 26,6%;

2023 рік — 5,1%;

2024 рік — 12,0%;

2025 рік (прогноз) — 9,5%.

Натомість у травні 2025 року споживчі ціни загалом зросли на 15,9% порівняно з аналогічним періодом 2024-го.

Найпомітніше подорожчали:

харчування та напої — +22,1%;

житлово-комунальні послуги — +20,1%;

звʼязок — +18,5%;

алкоголь і тютюн — +18,3%;

охорона здоров’я — +13,1%;

освіта — +12,1%.

На тлі цього зниження вартості одягу та взуття на 4,8% не має істотного впливу на загальну купівельну спроможність.

Інфографіки демонструють, що навіть у роки умовної стабілізації інфляції зберігається структурний тиск на домогосподарства — передусім через дорожчання базового споживчого кошика.

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