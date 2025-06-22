Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка) — Finance.ua
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Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка)

Казна та Політика
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Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка)
Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка)
Формальне уповільнення інфляції в Україні, порівняно із катастрофічним 2022 роком не стало полегшенням для споживача: у 2025 році в Україні зростають ціни майже на всі основні категорії товарів і послуг. Особливо — на харчі, алкоголь, житлово-комунальні послуги, звʼязок, охорону здоров’я та побутові витрати.
Про це свідчать дані Держстату, систематизовані аналітиками «Слово і діло».
Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка)
Якщо прогноз уряду на 2025 рік справдиться, інфляція цьогоріч має уповільнитися, порівняно з попереднім роком, а динаміка з 2022 року матиме такий вигляд:
  • 2022 рік — 26,6%;
  • 2023 рік — 5,1%;
  • 2024 рік — 12,0%;
  • 2025 рік (прогноз) — 9,5%.
Натомість у травні 2025 року споживчі ціни загалом зросли на 15,9% порівняно з аналогічним періодом 2024-го.
Інфляція в Україні: що подорожчало найбільше (інфографіка)
Найпомітніше подорожчали:
  • харчування та напої — +22,1%;
  • житлово-комунальні послуги — +20,1%;
  • звʼязок — +18,5%;
  • алкоголь і тютюн — +18,3%;
  • охорона здоров’я — +13,1%;
  • освіта — +12,1%.
На тлі цього зниження вартості одягу та взуття на 4,8% не має істотного впливу на загальну купівельну спроможність.
Інфографіки демонструють, що навіть у роки умовної стабілізації інфляції зберігається структурний тиск на домогосподарства — передусім через дорожчання базового споживчого кошика.
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За матеріалами:
Слово і Діло
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