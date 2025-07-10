Як валютний ринок впливає на інфляцію, — пояснення члена ради НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Як валютний ринок впливає на інфляцію, — пояснення члена ради НБУ

Казна та Політика
66
Як валютний ринок впливає на інфляцію, — пояснення члена ради НБУ
Як валютний ринок впливає на інфляцію, — пояснення члена ради НБУ
Ситуація на валютному ринку України залишається стабільною протягом кількох місяців. Інфляція також сповільнила своє зростання.
Про це розповів в ефірі 24 Каналу член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман.
За словами Фурмана, у травні річна інфляція становила близько 16%. У червні цей показник знизився до 14,3%. Йдеться про порівняння цін за червень 2025 року з червнем 2024 року.
«Інфляція уповільнилася і, за прогнозами Національного банку України, надалі продовжить сповільнюватися. На кінець року її рівень буде однозначним», — зазначив член Ради НБУ, додавши, що буде меншою за 10%.
За квітневим прогнозом НБУ, інфляція на кінець року становитиме 8,7% (відносно до грудня 2024 року).

Стабільність валютного ринку

Він пояснив, що важливу роль у цьому процесі відіграє стабільність валютного ринку, зокрема стабільність курсу долара.
«Євро зростало в останні місяці, і це вплинуло на курс гривні до євро в Україні. Оскільки основною валютою для формування курсу є долар, то курси щодо євро, юаня, єни та інших валют визначаються за міжнародними ринками», — пояснив Фурман.
Він розповів, що в НБУ спостерігали зростання євро по відношенню до долара.

Актуальна інформація про курси валют в Україні 💵

«Там євро зростав — і в Україні, відповідно, також. Оскільки ми визначаємо курс євро через крос-курси, то він змінюється слідом за коливаннями на міжнародних ринках. Зараз ситуація стабілізувалася. Але наскільки — і чи буде євро далі зростати — сказати точно не можемо», — зазначив Фурман.
Він додав, що думки міжнародних експертів з цього приводу розділилися. Одні вважають, що євро ще має невеликий потенціал до зростання. Інші прогнозують, що у разі стабілізації ситуації євро навпаки почне послаблюватися відносно долара.

Заощадження в гривні

Зараз на валютному ринку України зростають залишки коштів у гривні — як у населення, так і в бізнесу.
«Нацбанк проводить політику, спрямовану на підвищення привабливості гривні для заощаджень. Це означає, що, зберігаючи гроші в гривні, українці не втрачають їхньої вартості», — каже доктор економічних наук.
Читайте також
Він пояснив, що інфляція до кінця року буде однознаковою. Це означає, що якщо сьогодні покласти гроші на гривневий депозит із дохідністю 13% або придбати військові облігації з дохідністю понад 15%, то це буде вигідніше, ніж інвестування в інші активи.
💰 InvestMarket від «Мінфін» — онлайн-навігатор на ринку інвестицій. Порівнюйте умови та обирайте проєкти для інвестування.
За матеріалами:
Телеканал 24
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems