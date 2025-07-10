Як валютний ринок впливає на інфляцію, — пояснення члена ради НБУ Сьогодні 17:05 — Казна та Політика

Як валютний ринок впливає на інфляцію, — пояснення члена ради НБУ

Ситуація на валютному ринку України залишається стабільною протягом кількох місяців. Інфляція також сповільнила своє зростання.

Про це розповів в ефірі 24 Каналу член Ради НБУ, доктор економічних наук Василь Фурман.

За словами Фурмана, у травні річна інфляція становила близько 16%. У червні цей показник знизився до 14,3%. Йдеться про порівняння цін за червень 2025 року з червнем 2024 року.

«Інфляція уповільнилася і, за прогнозами Національного банку України, надалі продовжить сповільнюватися. На кінець року її рівень буде однозначним», — зазначив член Ради НБУ, додавши, що буде меншою за 10%.

За квітневим прогнозом НБУ, інфляція на кінець року становитиме 8,7% (відносно до грудня 2024 року).

Стабільність валютного ринку

Він пояснив, що важливу роль у цьому процесі відіграє стабільність валютного ринку, зокрема стабільність курсу долара.

«Євро зростало в останні місяці, і це вплинуло на курс гривні до євро в Україні. Оскільки основною валютою для формування курсу є долар, то курси щодо євро, юаня, єни та інших валют визначаються за міжнародними ринками», — пояснив Фурман.

Він розповів, що в НБУ спостерігали зростання євро по відношенню до долара.

«Там євро зростав — і в Україні, відповідно, також. Оскільки ми визначаємо курс євро через крос-курси, то він змінюється слідом за коливаннями на міжнародних ринках. Зараз ситуація стабілізувалася. Але наскільки — і чи буде євро далі зростати — сказати точно не можемо», — зазначив Фурман.

Він додав, що думки міжнародних експертів з цього приводу розділилися. Одні вважають, що євро ще має невеликий потенціал до зростання. Інші прогнозують, що у разі стабілізації ситуації євро навпаки почне послаблюватися відносно долара.

Заощадження в гривні

Зараз на валютному ринку України зростають залишки коштів у гривні — як у населення, так і в бізнесу.

«Нацбанк проводить політику, спрямовану на підвищення привабливості гривні для заощаджень. Це означає, що, зберігаючи гроші в гривні, українці не втрачають їхньої вартості», — каже доктор економічних наук.

Він пояснив, що інфляція до кінця року буде однознаковою. Це означає, що якщо сьогодні покласти гроші на гривневий депозит із дохідністю 13% або придбати військові облігації з дохідністю понад 15%, то це буде вигідніше, ніж інвестування в інші активи.

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