Як отримати місце в черзі до сервісного центру МВС — Finance.ua

Запис на послуги в сервісних центрах МВС став значно простішим. Завдяки системі Е-запис, це можна зробити онлайн.

У Головному сервісному центрі МВС розповіли , як зайти в систему Е-запис та обрати зручний час на отримання послуги.

ТОП-6 лайфхаків

1. Записуйтесь заздалегідь. Чим раніше ви зареєструєтесь, тим більше шансів обрати зручний час. Найкраще планувати запис за кілька днів до візиту.

2. Обирайте ранок. На початку робочого дня навантаження на систему нижче. У цей час найлегше знайти вільне «вікно» у найближчому сервісному центрі.

4. Вимикайте VPN. VPN може уповільнити роботу сайту МВС. Якщо сторінки довго завантажуються, спробуйте вимкнути VPN для стабільнішого з’єднання.

5. Запис можливий у будь-який центр. Можна обирати будь-який сервісний центр, незалежно від місця реєстрації. Якщо немає вільного часу у вашому місті, перевірте сусідні населені пункти.

6. Уточнюйте деталі через контакт-центр. У разі виникнення питань, звертайтесь до контакт-центру за номером (044) 290−19−88. Спеціалісти допоможуть із записом, списком документів та іншими деталями.

Для фізичних осіб онлайн-запис доступний на 21 день вперед.

Кількість записів як через застосунок, так і сайт лімітована — 4 реєстрації на місяць. Для юридичних осіб встановлений ліміт 4 записи на поточний день. У разі перевищення кількості записів може з’явитися повідомлення «За вказаними даними Заявника перевищено ліміт реєстрацій».

Запис самостійно можна скасувати не пізніше, ніж за 2 години до вказаного часу.

Щоб скористатись застосунком «Е-запис» потрібно:

завантажити застосунок з App Store та Google Play;

пройти електронну ідентифікацію — авторизуватися за допомогою id.gov.ua;

обрати вкладку: «Головна» — «Записатись у чергу» або «Е-черга»;

обрати послугу, бажаний сервісний центр МВС для отримання послуги, дату та час з-поміж доступних.

Застосунок інформує про запланований візит сповіщенням у додатку та листом на електронну адресу.

Також існує можливість керувати своїми записами. Наприклад, якщо плани змінилися — можна скасувати активний запис і отримати новий. Здійснити нову реєстрацію в разі її скасування можливо після оновлення системи, тобто орієнтовно через 30 хвилин.

