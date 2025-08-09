У липні українці купили рекордну кількість електромобілів — Finance.ua

У липні українці купили рекордну кількість електромобілів Сьогодні 19:00 — Особисті фінанси

У липні українці купили рекордну кількість електромобілів

Сумарний обсяг сегмента електромобілів за підсумками липня 2025 року склав 9,7 тис., що на 9,8% більше, ніж було у червні поточного року, та на 41,1% більше відносно торішніх показників липня-2024.

Про це свідчать дані Інституту досліджень авторинку.

«9716 електромобілів сумарно — це історичний рекорд обсягів для нашого ринку, і основних драйверів тут три», — сказано в повідомленні.

Основні драйвери:

подорожчання пального на АЗС;

загальна тенденція зростання інтересу до електромобілів (яка складається з покращення їхніх характеристик та зменшення ринкових цін);

наближення розмитнення з ПДВ, яке заплановане на 1 січня 2026 року.

Останній чинник, ймовірно, зараз найбільш активно спонукає автомобілістів пересідати на електромобілі, бо вже за кілька місяців вони подорожчають майже на третину.

На думку аналітиків Інституту досліджень авторинку, зростання обсягів у цьому сегменті продовжиться й надалі, якраз через наближення повернення ПДВ на розмитнення електроавто, далі ж (з наступного року) слід очікувати деякої паузи, просідання, тривалістю кілька місяців, а потім — виходу на умовне статистичне плато.

Структура сегмента за підсумками минулого місяця наступна: основу складають імпортовані електромобілі з пробігом, частка таких 53%, або 5154 шт.

Другий за обсягами підсегмент — внутрішні перепродажі машин групи BEV, частка 31%, кількість — 3010 шт.

Нові електроавто зайняли 16% у своїй групі, а у кількісному вимірі це 1552 шт., і що знову підіймає планку для цього підсегмента, адже це новий рекорд для вперше зареєстрованих нових електромобілів. До речі, загалом у групі нових легковиків першість у липні отримав електромобіль BYD Song Plus, а сама марка BYD зайняла друге місце серед усіх марок, що торгують у нас новими автомобілями всіх типів.

Читайте також Скільки електроавто в Україні

Ось як змінилися показники за цими підсегментами у порівнянні з минулими періодами:

внутрішні перепродажі: +9,4% M-M, +38,8% Y-Y;

імпорт вживаних: +9,7% M-M, +38,1% Y-Y;

імпорт нових: +11,2% M-M, +58,0% Y-Y

Загальний парк електричного транспорту

Станом на кінець липня 2025 року в Україні (без урахування промислових електрокарів, тролейбусів та рейкових машин) парк транспорту групи BEV складає 178 тис. одиниць. Найбільше у ньому легковиків — 173,2 тис. Вантажівок на електротязі 3,7 тис., також є кілька електробусів (8 шт.), та майже 1,1 тис. одиниць різної мототехніки.

Цікаво, що найбільше у нашому парку електромобілів марки Tesla — 19,9%, хоч від початку «електромобілізації» й донедавна лідирував Nissan, частка якого зараз 19,4%. Третій у цьому списку Volkswagen з часткою 12,8%.

Інститут досліджень авторинку За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.