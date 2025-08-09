Де найпростіше отримати робочу візу: рейтинг від Remitly та Eskimoz — Finance.ua

Де найпростіше отримати робочу візу: рейтинг від Remitly та Eskimoz Сьогодні 13:35 — Особисті фінанси

Де найпростіше отримати робочу візу: рейтинг від Remitly та Eskimoz

У 2025 році трудова міграція стала ще потужнішим інструментом глобальної конкуренції між державами. Одразу два міжнародні рейтинги Remitly та Eskimoz проаналізували країни, які пропонують найсприятливіші умови для залучення іноземних фахівців.

Хоча критерії досліджень відрізняються, у топах обох рейтингів повторюються такі країни, як Німеччина, Велика Британія, Ірландія та Ісландія.

Країни з відкритою економікою, прозорими візовими процедурами та доступними вимогами до іммігрантів стають магнітами для кваліфікованих фахівців. Водночас, жорсткі вимоги до доходу можуть стримувати міграцію молодих спеціалістів.

Рейтинг Remitly

Аналітична платформа Remitly оцінювала доступність робочих віз за чотирма ключовими параметрами:

часом розгляду заявок;

вартістю подання документів;

мінімальним рівнем доходу заявника;

максимальною тривалістю дії візи.

Кожна країна отримала індекс доступності (Ease of Entry). Чим вищий бал, тим простіше отримати дозвіл на працевлаштування:

1 місце — Латвія (індекс 7,64). У країні діє спрощена процедура отримання «блакитної карти ЄС». Розгляд заявки триває в середньому лише 0,3 місяця, консульський збір £83 ($112), мінімальний річний дохід £20 508 ($27 700), а максимальний термін дії візи до 5 років.

(індекс 7,64). У країні діє спрощена процедура отримання «блакитної карти ЄС». Розгляд заявки триває в середньому лише 0,3 місяця, консульський збір £83 ($112), мінімальний річний дохід £20 508 ($27 700), а максимальний термін дії візи до 5 років. 2 місце — Ірландія (7,32). Робоча віза оформлюється в середньому за 1,8 місяця, необхідний дохід від £28 205 ($38 100), консульський збір аналогічний — £83.

(7,32). Робоча віза оформлюється в середньому за 1,8 місяця, необхідний дохід від £28 205 ($38 100), консульський збір аналогічний — £83. 3 місце — Ісландія (6,58). Віза видається до 4 років, річний дохід від £16 973 ($22 940), консульський збір £91 ($123). Незважаючи на триваліший розгляд (близько 3 місяців), Ісландія входить до числа найпривабливіших країн для кваліфікованих мігрантів.

(6,58). Віза видається до 4 років, річний дохід від £16 973 ($22 940), консульський збір £91 ($123). Незважаючи на триваліший розгляд (близько 3 місяців), Ісландія входить до числа найпривабливіших країн для кваліфікованих мігрантів. 4 місце — Німеччина . Запроваджено систему EU Blue Card із порогом доходу від £37 530 ($50 650), збір £83, термін візи до 4 років.

. Запроваджено систему EU Blue Card із порогом доходу від £37 530 ($50 650), збір £83, термін візи до 4 років. 5 місце — США. Найпопулярніший варіант — віза H‑1B, строк до 6 років, розгляд 3,5 місяці, консульський збір £162 ($219).

У десятку також увійшли:

Велика Британія (індекс 5,91) — висока вартість візи (від £1 420 / $1 917) та високі вимоги до доходу (£38 700 / $52 245);

(індекс 5,91) — висока вартість візи (від £1 420 / $1 917) та високі вимоги до доходу (£38 700 / $52 245); Іспанія, Польща, Канада та Словаччина з доступнішими механізмами, включаючи блакитні карти ЄС або їх аналоги.

Рейтинг Eskimoz

Компанія Eskimoz аналізувала більш широкий спектр показників:

імміграційне законодавство;

витрати на візу;

вимоги до документів і зарплати;

час розгляду заяв;

політичну стабільність;

рівень безробіття;

мовні бар’єри.

Кожна країна отримала підсумкову оцінку за шкалою від 1 до 10 за кожним критерієм:

1 місце — Сінгапур (індекс 92). Оперативна обробка заявок (до 2 тижнів), низьке безробіття (2,1%) і візовий збір лише $105. Успіху сприяє також прозорість процедур і політична стабільність.

(індекс 92). Оперативна обробка заявок (до 2 тижнів), низьке безробіття (2,1%) і візовий збір лише $105. Успіху сприяє також прозорість процедур і політична стабільність. 2 місце — Нідерланди (індекс 81). Мінімальна місячна зарплата $5 746, розгляд візи 1,5 місяця, вартість $377. Мовний бар’єр низький, безробіття 3,6%.

(індекс 81). Мінімальна місячна зарплата $5 746, розгляд візи 1,5 місяця, вартість $377. Мовний бар’єр низький, безробіття 3,6%. 3 місце — Чехія (індекс 76). Є Blue Card і «карта працівника», розгляд до 2 місяців, збір $216. Потрібне знання чеської мови.

(індекс 76). Є Blue Card і «карта працівника», розгляд до 2 місяців, збір $216. Потрібне знання чеської мови. 4 місце — Нова Зеландія та Південна Корея (по 72 бали). В обох країнах висока стабільність і швидке оформлення, хоча в Новій Зеландії віза коштує $441, а в Південній Кореї від $70.

(по 72 бали). В обох країнах висока стабільність і швидке оформлення, хоча в Новій Зеландії віза коштує $441, а в Південній Кореї від $70. 5 місце — Франція (індекс 69). Віза коштує $120, але рівень безробіття високий (7,5%), а знання французької мови обов’язкове.

(індекс 69). Віза коштує $120, але рівень безробіття високий (7,5%), а знання французької мови обов’язкове. 6 місце — Велика Британія (індекс 68). Потрібна офіційна пропозиція від роботодавця. Вартість візи $902−2 057, мінімальна зарплата $4 049/міс.

(індекс 68). Потрібна офіційна пропозиція від роботодавця. Вартість візи $902−2 057, мінімальна зарплата $4 049/міс. 7 місце — Німеччина та Ісландія (по 67 балів). У Німеччині пріоритет для дефіцитних професій, в Ісландії спрощені мовні вимоги.

(по 67 балів). У Німеччині пріоритет для дефіцитних професій, в Ісландії спрощені мовні вимоги. 8 місце — Австралія (65) — тривалий розгляд (до 19 місяців), вартість $1 925.

(65) — тривалий розгляд (до 19 місяців), вартість $1 925. 9 місце — Ірландія (64) — стабільність, але високі збори ($539−1 078).

(64) — стабільність, але високі збори ($539−1 078). 10 місце — Люксембург (63) — віза коштує лише $86, але зарплатний поріг $7 371/міс., один із найвищих у світі.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.