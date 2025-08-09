Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку — Finance.ua
Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку

Особисті фінанси
76
Не всі підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, знають, що можуть потрапити під підвищену ставку єдиного податку. За певних умов фізичні особи-підприємці змушені сплачувати не стандартні 5%, 20% чи фіксовану суму, а 15% від доходу.
Про це пише 24 Канал.

Коли ФОП платить 15% єдиного податку?

Це передбачено статтею 293.4 Податкового кодексу України, інформує 24 Канал.
Фіксовані ставки ЄП для спрощенців у 2025 році такі:
  • 1 група — 302,80 гривень/місяць;
  • 2 група — 1 600 гривень/місяць;
  • 3 група — 5% від доходу + військовий збір.
Але ставка 15% застосовується у разі порушення правил:
  • якщо підприємець перевищив дозволений річний ліміт доходу;
  • якщо ФОП отримав дохід від діяльності, не зазначеної в реєстрі платників ЄП;
  • якщо розрахунки проводилися в непередбачений спосіб;
  • якщо здійснювалася заборонена для спрощеної системи діяльність.

Ліміти доходу у 2025 році:

  • 1 група — до 1 336 000 гривень/рік;
  • 2 група — до 6 672 000 гривень/рік;
  • 3 група — до 9 336 000 гривень/рік.
Усі суми, що перевищують ці ліміти, обкладаються податком 15%, а підприємець може бути переведений на іншу групу або загальну систему оподаткування.

Як уникнути підвищеного податку?

Щоб не платити більше, підприємцю передусім слід контролювати обсяг свого доходу. У разі наближення до ліміту краще заздалегідь подати заяву на зміну групи чи системи оподаткування.
Це можна зробити до завершення кварталу, в якому стався переліміт. Якщо ж цього не зробити, податкова служба самостійно переведе ФОПа на інші умови й нарахує підвищену ставку заднім числом.
За матеріалами:
Телеканал 24
Також за темою
