Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку — Finance.ua

Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку

Не всі підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, знають, що можуть потрапити під підвищену ставку єдиного податку. За певних умов фізичні особи-підприємці змушені сплачувати не стандартні 5%, 20% чи фіксовану суму, а 15% від доходу.

24 Канал

Коли ФОП платить 15% єдиного податку?

Фіксовані ставки ЄП для спрощенців у 2025 році такі:

1 група — 302,80 гривень/місяць;

2 група — 1 600 гривень/місяць;

3 група — 5% від доходу + військовий збір.

Але ставка 15% застосовується у разі порушення правил:

якщо підприємець перевищив дозволений річний ліміт доходу;

якщо ФОП отримав дохід від діяльності, не зазначеної в реєстрі платників ЄП;

якщо розрахунки проводилися в непередбачений спосіб;

якщо здійснювалася заборонена для спрощеної системи діяльність.

Ліміти доходу у 2025 році:

1 група — до 1 336 000 гривень/рік;

2 група — до 6 672 000 гривень/рік;

3 група — до 9 336 000 гривень/рік.

Усі суми, що перевищують ці ліміти, обкладаються податком 15%, а підприємець може бути переведений на іншу групу або загальну систему оподаткування.

Як уникнути підвищеного податку?

Щоб не платити більше, підприємцю передусім слід контролювати обсяг свого доходу. У разі наближення до ліміту краще заздалегідь подати заяву на зміну групи чи системи оподаткування.

Це можна зробити до завершення кварталу, в якому стався переліміт. Якщо ж цього не зробити, податкова служба самостійно переведе ФОПа на інші умови й нарахує підвищену ставку заднім числом.

