Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку — Finance.ua

Кому з ФОПів доведеться платити 15% замість фіксованого податку
Не всі підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, знають, що можуть потрапити під підвищену ставку єдиного податку. За певних умов фізичні особи-підприємці змушені сплачувати не стандартні 5%, 20% чи фіксовану суму, а 15% від доходу.
Коли ФОП платить 15% єдиного податку?
Це передбачено статтею 293.4 Податкового кодексу України, інформує 24 Канал.
Фіксовані ставки ЄП для спрощенців у 2025 році такі:
- 1 група — 302,80 гривень/місяць;
- 2 група — 1 600 гривень/місяць;
- 3 група — 5% від доходу + військовий збір.
Але ставка 15% застосовується у разі порушення правил:
- якщо підприємець перевищив дозволений річний ліміт доходу;
- якщо ФОП отримав дохід від діяльності, не зазначеної в реєстрі платників ЄП;
- якщо розрахунки проводилися в непередбачений спосіб;
- якщо здійснювалася заборонена для спрощеної системи діяльність.
Ліміти доходу у 2025 році:
- 1 група — до 1 336 000 гривень/рік;
- 2 група — до 6 672 000 гривень/рік;
- 3 група — до 9 336 000 гривень/рік.
Усі суми, що перевищують ці ліміти, обкладаються податком 15%, а підприємець може бути переведений на іншу групу або загальну систему оподаткування.
Як уникнути підвищеного податку?
Щоб не платити більше, підприємцю передусім слід контролювати обсяг свого доходу. У разі наближення до ліміту краще заздалегідь подати заяву на зміну групи чи системи оподаткування.
Це можна зробити до завершення кварталу, в якому стався переліміт. Якщо ж цього не зробити, податкова служба самостійно переведе ФОПа на інші умови й нарахує підвищену ставку заднім числом.
