Зеленський підписав закон про заборону примусового стягнення боргів з бізнесу з окупованих територій — Finance.ua
Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт № 12148 щодо особливостей кредитування та фінансового лізингу в період дії воєнного стану.
Про це свідчить інформація на сайті Верховної Ради.

Мета документа

Проєкт закону вводить механізми, що захищають перед банками та лізингодавцями підприємців та аграріїв, які через збройну агресію росії втратили можливість вести господарську діяльність і не можуть вчасно виконувати зобов’язання.

Що передбачає документ

Закон передбачає, що окремі категорії позичальників звільняються від обов’язку сплачувати кредит або позику на час дії воєнного стану та протягом одного року після його завершення.
Пільга поширюється на бізнес, майно якого після початку повномасштабної війни опинилося в окупації або в зоні бойових дій.
Йдеться про підприємців, які отримали кредити ще до початку вторгнення, але тепер не можуть працювати, оскільки майно, що було предметом кредиту чи договору лізингу, перебуває на тимчасово окупованих територіях або в районах активних бойових дій.
Нагадаємо, уряд готує комплексну програму підтримки прифронтових регіонів, яка включатиме підвищення зарплат бюджетникам, пільги для бізнесу й розв’язання житлових питань. Наразі в Україні готують окрему програму для прифронтових регіонів, яка була б дієвою для людей і громад та охоплювала б зменшення податкового навантаження на бізнес.
За матеріалами:
Finance.ua
