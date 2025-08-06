Уряд розробляє програму підтримки бізнесу і громадян у прифронтових регіонах — Finance.ua
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Уряд розробляє програму підтримки бізнесу і громадян у прифронтових регіонах

Казна та Політика
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Уряд готує комплексну програму підтримки прифронтових регіонів, яка включатиме підвищення зарплат бюджетникам, пільги для бізнесу й розв’язання житлових питань.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
Як розповів міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, наразі уряд готує окрему програму для прифронтових регіонів, яка була б дієвою для людей і громад та охоплювала б зменшення податкового навантаження на бізнес.
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Програма передбачає чіткі інструменти допомоги для людей, громад і бізнесу, які залишаються й працюють у складних безпекових умовах.
Зокрема, в межах програми напрацьовуються:
  • механізми підвищення заробітної плати для освітян, медиків і працівників державних органів, які працюють у прифронтових регіонах;
  • житлові рішення для родин, що проживають і працюють у таких регіонах. Держава планує покривати перший внесок за іпотекою;
  • податкові стимули та кадрові пільги для бізнесу. Зменшення податкового навантаження і збільшення частки працівників, які можуть бути заброньовані на підприємствах, що працюють у прифронтових і прикордонних громадах.
Програма покриватиме всі рівні — від підтримки конкретної родини до залучення інвестора й гарантій для роботодавця.
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Нагадаємо, раніше голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів. Загальні втрати тільки в прифронтових областях становлять 182 млрд доларів, що становить майже 31% загальної суми по країні.
Нинішня підтримка прифронтових територій є недостатньою. Саме тому він виступив з ініціативою розробки «Програми підтримки (відновлення) територій з високим рівнем безпекового ризику та заходів щодо стимулювання їх розвитку», яку було презентовано на зустрічі.
За матеріалами:
Finance.ua
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