Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів — Finance.ua
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Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів

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Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів
Гетманцев анонсував масштабну програму підтримки для прифронтових регіонів
Бізнес на прифронтових територіях стикається з великими викликами та проблемами. Як йому допомогти та підтримати в умовах воєнного стану — саме це стало предметом обговорення на зустрічі в Харкові мера міста Ігоря Терехова, голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данили Гетманцева та бізнес-спільноти Харківщини.
Про це пише Delo.ua.
Гетманцев нагадав, що загальні втрати тільки в прифронтових областях становлять 182 млрд доларів, що становить майже 31% загальної суми по країні.
Нардеп підкреслив, що нинішня підтримка прифронтових територій є недостатньою. Саме тому він виступив з ініціативою розробки «Програми підтримки (відновлення) територій з високим рівнем безпекового ризику та заходів щодо стимулювання їх розвитку», яку було презентовано на зустрічі.

Що пропонують

Задля покращення ситуації пропонується створення спеціального Фонду підтримки, місія якого полягала б в підтримці економічної активності, інвестування та створення робочих місць на прифронтових територіях із урахуванням факторів підвищеної військової небезпеки.
Причому цей Фонд не підміняє собою вже створені інституції (Агентство відновлення та розвитку інфраструктури, Фонд регіонального розвитку, Фонд розвитку підприємництва, у перспективі — Національну установу розвитку), а доповнює їх. Саме через спеціалізацію діяльності на територіях, які є найбільш постраждалими та продовжують функціонувати в умовах високого рівня безпекового ризику.
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Серед завдань Фонду — участь у повному або частковому страхуванні військових ризиків, участь в пільговому кредитуванні, надання грантів для створення або розвитку бізнесу та інші супутні інструменти.
«Прифронтові території беруть на себе основний удар агресора. Тому ми зобов’язані передбачити для них преференції, створити всі умови, щоб бізнес там не припиняв роботу. Будемо динамічно розробляти конкретні напрями, щоб створити спеціальний правовий, податковий та економічний режими для цих регіонів», — зазначив Гетманцев.
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