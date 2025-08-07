У яких містах найчастіше пропонують роботу з житлом — Finance.ua

У яких містах найчастіше пропонують роботу з житлом Сьогодні 09:16 — Особисті фінанси

У яких містах найчастіше пропонують роботу з житлом

Все більше роботодавців в Україні готові не лише працевлаштовувати, а й допомагати працівникам із проживанням. За даними Державної служби зайнятості, за перші сім місяців 2025 року в базі служби з’явилося понад 3,2 тисячі вакансій, у яких роботодавці пропонують житло або компенсують витрати на оренду.

Наразі понад 1,2 тисячі таких вакансій усе ще відкриті.

Найбільше пропозицій із житлом — у Києві (533 вакансії).

На другому місці — Львівський обласний центр зайнятості, де нарахували майже 400 таких оголошень.

У п’ятірку лідерів також увійшли Дніпропетровська та Київська області — по 390 вакансій, а також Полтавщина — 125 пропозицій.

За кількістю працевлаштованих на такі посади лідирує Дніпропетровська область — 250 людей. У Києві офіційно влаштувались майже 190 осіб, а на Київщині та Івано-Франківщині — понад 100.

Знайти актуальні вакансії з житлом можна:

у мобільному додатку Державної служби зайнятості;

на офіційному сайті служби, скориставшись пошуком за запитом «вакансії з житлом»;

або безпосередньо звернувшись до найближчого центру зайнятості й отримавши консультацію кар’єрного радника.

грошова винагорода є основним фактором при виборі роботи для 72% українців. Серед інших важливих критеріїв: гнучкий графік (32,1%), стабільність компанії (29,4%) та дружній колектив (21%). Нагадаємо, як показало опитування OLX Робота, більшість українців вважають прийнятною зарплату від 20 до 50 тисяч гривень на місяць.

