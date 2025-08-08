Особенности нового «Контракта 18−24» для операторов дронов — Finance.ua

Особенности нового «Контракта 18−24» для операторов дронов Сегодня 15:01 — Казна и Политика

Министерство обороны опубликовало детали экспериментального проекта Контракт 18−24 . Теперь он будет распространяться на штатные должности, связанные с эксплуатацией беспилотных систем (БПС).

Для граждан в возрасте до 25 лет, желающих присоединиться к войску по этим направлениям, утверждена отдельная форма контракта.

Кроме того, правительство расширило категории военнослужащих, которые смогут получить единовременное пособие 1 млн грн. Речь идет о тех, кто в возрасте до 25 лет раньше, с момента объявления военного положения, поступил в армию — до официального старта проекта (февраль 2025).

Все категории контрактников 18−24 смогут получить увеличенный размер единовременного пособия после заключения контракта.

Что нового в контракте

Контракт на должности операторов БПС будет заключаться на 2 года. Его обязательным условием является непосредственное участие в боевых действиях не менее 12 месяцев.

Срок обучения для такой должности увеличен с 3 до 4 месяцев. Подготовка будет включать, в частности:

базовую общевойсковую подготовку продолжительностью до 45 суток;

профессиональную подготовку — от 5 суток до 60 суток;

курс адаптации в военной части — 14 суток.

При этом если у рекрута есть соответствующий сертификат специалиста по эксплуатации БПС, он может учитываться при установлении сроков профессиональной подготовки.

Если специалист не пройдет итоговый контроль после обучения, он может быть переведен на другие должности, связанные с беспилотниками, сохранив условия контракта.

Выплата единовременного пособия

Добровольцы, служащие по этому контракту, получат:

200 000 грн сразу при подписании контракта;

300 000 грн после прохождения подготовки и начала службы;

500 000 грн после окончания двухлетнего контракта при выполнении его условий (в частности, 12 месяцев участия в боевых действиях).

Если контракт будет прекращен или отменен военным положением, невыплаченная часть пособия будет выплачиваться пропорционально отработанному времени — по 1/12 от 500 000 грн за каждые 30 дней службы.

Льготы для контрактников

Для добровольцев будут действовать такие же льготы, что и для других участников экспериментального проекта, а именно:

возможность привлечения ипотеки под 0%;

бесплатное образование в пределах госзаказа;

социальный пакет военнослужащего;

медицинское обеспечение.

Участники проекта после выполнения условий двухлетнего контракта будут иметь право на отсрочку от призыва на 1 год и право свободного выезда за границу.

Кроме единовременного пособия, им предусмотрено денежное довольствие, которое может достигать 120 000 грн/месяц.

Служить по этому виду контракта можно будет в должностях рядового состава в Вооруженных Силах Украины, Национальной гвардии Украины и Государственной пограничной службе Украины. Конкретный перечень штатных должностей по этому виду контракта будет определяться отдельным решением Генерального штаба ВСУ, Главного управления НГУ и Администрации Госпогранслужбы.

