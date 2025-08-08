Зеленский подписал закон о запрете принудительного взыскания долгов с бизнеса с оккупированных территорий — Finance.ua

Зеленский подписал закон о запрете принудительного взыскания долгов с бизнеса с оккупированных территорий Сегодня 17:02 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о запрете принудительного взыскания долгов с бизнеса с оккупированных территорий

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 12148 об особенностях кредитования и финансового лизинга в период действия военного положения.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Цель документа

Проект закона вводит механизмы, защищающие перед банками и лизингодателями предпринимателей и аграриев, которые из-за вооруженной агрессии россии лишились возможности вести хозяйственную деятельность и не могут своевременно выполнять обязательства.

Что предусматривает документ

Закон предусматривает, что отдельные категории заемщиков освобождаются от обязанности платить кредит или заем на время действия военного положения и в течение одного года после его завершения.

Льгота распространяется на бизнес, имущество которого после начала полномасштабной войны оказалось в оккупации или в зоне боевых действий.

Читайте также Бизнесу на деоккупированных и прифронтовых территориях планируют предоставлять налоговые льготы

Речь идет о предпринимателях, которые получили кредиты еще до начала вторжения, но теперь не могут работать, поскольку имущество, являющееся предметом кредита или договора лизинга, находится на временно оккупированных территориях или в районах активных боевых действий.

Напомним, правительство готовит комплексную программу поддержки прифронтовых регионов, которая будет включать в себя повышение зарплат бюджетникам, льготы для бизнеса и решение жилищных вопросов. В Украине готовят отдельную программу для прифронтовых регионов, которая была бы действенной для людей и общин и охватывала бы уменьшение налоговой нагрузки на бизнес.

