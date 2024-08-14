Бизнесу на деоккупированных и прифронтовых территориях планируют предоставлять налоговые льготы — Finance.ua

Бизнесу на деоккупированных и прифронтовых территориях планируют предоставлять налоговые льготы Сегодня 15:30 — Личные финансы

Бизнесу на деоккупированных и прифронтовых территориях планируют предоставлять налоговые льготы

Бизнесу на территориях деоккупированных и прифронтовых общин планируют предоставлять налоговые льготы и вводить низкие процентные ставки на кредиты. Это предусмотрено в законопроекте «Об основных принципах обновления».

Об этом сообщила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии «Слуга Народа» Елена Шуляк.

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«В это сложное время украинские общины должны сосредоточиться на всесторонней поддержке бизнеса, который не только создает рабочие места, но и платит налоги, финансирует расходы, связанные с обороной нашего государства. Ряд стимулов для предпринимателей, которые зайдут работать в деоккупированные или прифронтовые общины, мы предусмотрели в законопроекте „Об основных принципах жилищной политики“, но мы понимаем, что их может быть мало, поэтому просим приобщиться к их предложению и разработке», — сообщила Шуляк.

Она представила список потенциальных преференций, которые, по мнению разработчиков законопроекта, обеспечат комплексный подход к восстановлению общин, разрушенных во время военных действий. Речь идет о:

инфраструктурной поддержке — обеспечении доступа к критической инфраструктуре (дороги, электроснабжение, вода, интернет, медицинские и образовательные услуги);

финансовых стимулах (дополнительные субвенции, гранты или льготное финансирование коммунального и частного сектора) или другие формы финансовой поддержки для предпринимателей, которые решают начать или расширить бизнес на этих территориях;

налоговых льготах для предпринимателей и физических лиц;

поддержке инноваций и поощрении инвестиций;

поощрении местного производства и потребления;

информационной поддержке предпринимательства и обучения.

Парламентарий напомнила, что на нужды восстановления общин предусмотрено почти 1 млрд евро в рамках программы Ukraine Facility, которая предусматривает получение Украиной 50 миллиардов евро до 2027 года. Эти средства — 1 млрд евро, пойдут в общины напрямую, поэтому очень важно, чтобы они были максимально готовы к реализации качественных проектов на местах. Для этого общинам нужны люди, имеющие навыки проектного менеджмента, которые знакомы с вопросами экономического характера, взаимодействия с международными партнерами.

Справка Finance.ua:

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