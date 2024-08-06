Посчитали, сколько бизнесов основали украинцы в Польше с начала войны — Finance.ua

Посчитали, сколько бизнесов основали украинцы в Польше с начала войны Сегодня 12:23 — Личные финансы

Посчитали, сколько бизнесов основали украинцы в Польше с начала войны

Посчитали, сколько бизнесов основали украинцы в Польше с начала войны. С января 2022 года по июнь 2024 года в Польше было создано примерно 59,8 тыс. активных украинских ФЛП (JDG).

Об этом пишет bankier.pl , ссылаясь на Польский экономический институт (PIE).

За первое полугодие 2024 года граждане Украины основали в Польше почти каждое десятое предприятие (11,2%), а 77% вновь созданных иностранцами компаний руководили украинцы.

Как сообщал PIE, доля украинских бизнесов, начатых женщинами, в первом полугодии этого года составляет примерно 35%. Это меньше, чем доля предприятий, основанных польскими женщинами за тот же период (38%).

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«Даже в 2023 году доля украинок, ведущих JDG, была выше доли полек (37% против 34%). В январе 2024 года мы зафиксировали самую низкую долю JDG, созданных украинками (31%), а в июле 2022 года — самую высокую (44%)», — сообщает PIE.

По данным Польского экономического института, украинские JDG, созданные в первой половине этого года, работают преимущественно в таких отраслях, как строительство (23%), информация и коммуникации (19%) и другие сферы услуг (12%).

Также говорится, что бизнесы, созданные украинскими мужчинами, отличаются отраслевой структурой от бизнесов, созданных женщинами. Мужчины чаще всего открывают бизнес, связанный со строительством (34%), информацией и коммуникациями (23%), а также транспортом и складским хозяйством (11%). Практически каждое третье предприятие, которым управляют украинки, занимается другими видами услуг (30%).

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Деятельность, связанная с информацией и коммуникациями и торговлей, составляет по 11% компаний, основанных украинскими женщинами. В четыре раза больше украинцев, чем украинок, ведут деятельность, связанную с информацией и коммуникациями (2274 против 603).

PIE отмечает, что для многих украинцев ведение собственного бизнеса в Польше является альтернативой штатной занятости. На конец июня 2024 г. количество граждан Украины, за которых уплачивались взносы социального страхования, составляло примерно 771 тыс. человек, из них почти 739 тыс. работали в штате компаний или на основании договора-поручения или агентского договора, согласно данным ZUS (Учреждение социального страхование).

«Для сравнения, в июне 2023 года на страховом учете состояло около 748 тыс. украинцев, что на 3% больше по сравнению с прошлым годом», — добавляет PIE.

PIE напоминает, что в отчете о деятельности Гоструда за 2023 год нелегальные работники составляли 16% граждан Украины, подвергшихся проверке. Это рост по сравнению с 2022 годом, когда доля украинцев, нелегально работающих в Польше, составила 11%.

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«Это явление особенно интересно в контексте введенного в 2022 году упрощенного порядка трудоустройства граждан Украины, который позволяет легально трудоустраиваться на основании уведомления о поручении работы иностранцу. Несмотря на эти упрощения, количество нелегально трудоустроенных украинцев возросло», — пишет PIE.

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