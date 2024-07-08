Украина и Польша подписали соглашение о безопасности — Finance.ua

Украина и Польша подписали соглашение о безопасности Сегодня 15:45 — Казна и Политика

Украина и Польша подписали соглашение о безопасности

Украина и Польша подписали соглашение о сотрудничестве в области безопасности. Соглашение подписано в Варшаве.

В частности, соглашение было заключено президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Польши Дональдом Туском.

В тексте соглашения говорится, что Украина и Польша «готовы проводить регулярные консультации по стратегическим вопросам и координации поддержки с целью оказания помощи Украине в ее защите от российской агрессии».

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Главная цель соглашения — поддержать самооборону Украины против российской агрессии.

Согласно соглашению, Украина и Польша стремятся:

развивать политическое, военное, безопасное, оборонное и экономическое сотрудничество;

сотрудничать по вопросам оснащения и подготовки сил безопасности и обороны Украины;

содействовать развитию будущих сил обороны Украины;

поддерживать процесс интеграции Украины в евроатлантические и европейские структуры.

В Соглашении говорится, что страны стремятся «поддерживать стремление к справедливому и длительному миру и безопасности для Украины на основе вывода российских войск с территории Украины, восстановления территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ, а также привлечения россии, ее руководства и соучастников к ответственности за все преступления, совершенные против Украины и ее народа».

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«В случае возобновления российской агрессии против Украины после прекращения текущих боевых действий или в случае значительной эскалации текущей агрессии и по просьбе любого из участников Участники немедленно проведут консультации в течение 24 часов с целью определения необходимых мер по противодействию или сдерживанию агрессии», — отмечается в соглашении.

Вместе с тем, в документе говорится, что с начала 2022 года Польша предоставила 44 пакета различных видов вооружения и боеприпасов. Их общая стоимость вместе с другими формами поддержки Вооруженных Сил Украины, особенно в форме подготовки, материально-технического обеспечения, снабжения, технического обслуживания и ремонта, а также в медицинской сфере, превысила 4 миллиарда евро.

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«Учитывая вышеизложенное, в 2024 году Польша предоставит несколько пакетов существенной военной помощи и продолжит оказывать значительную поддержку в течение следующих 10 лет.

Польша будет продолжать выделять военную помощь Украине столько, сколько потребуется, отдавая приоритет усилиям, направленным на укрепление боевых возможностей Украины во всех сферах", — говорится в соглашении.

УНІАН По материалам:

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