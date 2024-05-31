Украина и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности — Finance.ua
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Украина и Швеция подписали соглашение о гарантиях безопасности

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Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в Стокгольме подписали двустороннее соглашение о гарантиях безопасности.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Согласно документу, в течение 2024−2026 годов Швеция предоставит Украине военную помощь на около 6,5 млрд евро, что примерно составит 2,2 млрд евро в год. Сумма помощи будет расти в течение десятилетнего срока действия соглашения.
Кроме того, военная поддержка Украины включает авиацию и противовоздушную оборону, бронетехнику, артиллерию, усиление морской безопасности, содействие разминированию и беспилотные аппараты.
Швеция уже предоставила и дальше будет передавать Украине артиллерийские системы Archer и боевые машины CV90, по которым партнеры также будут прорабатывать возможности совместного производства.
Как отметили в Офисе президента, уникальной частью соглашения со Швецией является предоставление специализированных самолетов ASC 890, а также перспектива передачи Украине самолетов JAS 39 Gripen, включая соответствующее обучение.
Швеция также будет поддерживать развитие современного оборонно-промышленного потенциала Украины и будет развивать двустороннее сотрудничество по локализации, ремонту, техническому обслуживанию и производству шведской оборонной продукции в Украине.
Отдельные блоки соглашения касаются поддержки формулы мира, санкций, возмещения ущерба и привлечения агрессора к ответственности, а также помощи нашей стране в экономическом восстановлении, отстройке, защите критической инфраструктуры.
К тому же, Швеция будет поддерживать Украину на пути к членству в ЕС и НАТО.
По материалам:
РБК-Україна
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