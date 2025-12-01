0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В следующем году планируют изменить условия программы «Национальный кешбэк»

Личные финансы
60
В следующем году планируют изменить условия программы «Национальный кешбэк»
В следующем году планируют изменить условия программы «Национальный кешбэк»
Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства проводит оценку программы «Национальный кешбэк» для формирования ее условий на следующий год.
Об этом сообщил министр Алексей Соболев во время форума «Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность», передает «Интерфакс-Украина».
Он отметил, что ведомство анализирует первый год действия программы и результаты в разных отраслях, чтобы уточнить параметры работы программы в дальнейшем.
«Мы, как и договаривались в прошлом году, смотрим на год запуска программы, проводим оценку в каких отраслях, как оно работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году», — заявил он.
Компенсация средств доступна новым участникам, а общее количество производителей и продавцов, участвующих в программе, возросло до 1885. В рамках программы покупатели получают 10% компенсации стоимости товаров украинского производства. Максимальный объем кешбэка составляет 3000 грн в месяц.
Читайте также
В конце ноября правительство существенно сократило перечень категорий товаров и услуг, на которые можно потратить средства с карт, оформленных в рамках программы. Теперь нацкешбэк и средства программы «Зимова єПідтримка» можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, почтовых услуг или благотворительность.
Тогда же в СМИ появилась информация, что с мая следующего года украинцам могут прекратить начислять деньги по программе «Национальный кешбэк». А при отсутствии бюджетных средств выплаты прекратятся раньше — с 1 января следующего года.
Однако в Министерстве экономики опровергли эту информацию. Цитируемые изменения в нормативных актах, отмечаемых СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems