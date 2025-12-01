В следующем году планируют изменить условия программы «Национальный кешбэк» Сегодня 16:24 — Личные финансы

Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства проводит оценку программы «Национальный кешбэк» для формирования ее условий на следующий год.

Об этом сообщил министр Алексей Соболев во время форума «Восстановление Украины: качественные институты и экономическая безопасность», передает «Интерфакс-Украина».

Он отметил, что ведомство анализирует первый год действия программы и результаты в разных отраслях, чтобы уточнить параметры работы программы в дальнейшем.

«Мы, как и договаривались в прошлом году, смотрим на год запуска программы, проводим оценку в каких отраслях, как оно работает, чтобы сформировать более точные условия программы в следующем году», — заявил он.

Компенсация средств доступна новым участникам, а общее количество производителей и продавцов, участвующих в программе, возросло до 1885. В рамках программы покупатели получают 10% компенсации стоимости товаров украинского производства. Максимальный объем кешбэка составляет 3000 грн в месяц.

В конце ноября правительство существенно сократило перечень категорий товаров и услуг, на которые можно потратить средства с карт, оформленных в рамках программы. Теперь нацкешбэк и средства программы «Зимова єПідтримка» можно направить на оплату коммунальных услуг, приобретение лекарств, книг, почтовых услуг или благотворительность.

Тогда же в СМИ появилась информация, что с мая следующего года украинцам могут прекратить начислять деньги по программе «Национальный кешбэк». А при отсутствии бюджетных средств выплаты прекратятся раньше — с 1 января следующего года.

Однако в Министерстве экономики опровергли эту информацию. Цитируемые изменения в нормативных актах, отмечаемых СМИ, касаются технического перераспределения средств и не являются решением о сокращении финансирования или сворачивании программы.

