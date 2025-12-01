Что делать, если истекает срок действия ID-карты Сегодня 18:00 — Личные финансы

Что делать, если истекает срок действия ID-карты

В случае завершения срока действия паспорта в форме ID-карты документы для его обмена можно подать в течение 1 месяца до даты завершения действия документа. Паспорт, подлежащий обмену, возвращают владельцу после приема документов, а затем необходимо обязательно передать его при получении нового паспорта.

Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.

Если паспорт необходимо обменять из-за потери, повреждения, изменения данных или изменения внешности, документы следует подать в течение 1 месяца со дня возникновения соответствующего обстоятельства.

Читайте также Как оформить новый загранпаспорт вместо потерянного

Если владелец паспорта образца 1994 года не вклеил фотографию после достижения 25 или 45 лет, необходимо вклеить фотографию или подать документы на обмен паспорта в течение 30 дней со дня наступления соответствующего возраста.

Напомним, ранее Finance.ua сообщал , что Верховная Рада приняла проект постановления № 13369, согласно которому все записи в паспорте гражданина Украины в виде паспортной книжечки производятся только на государственном языке.

Ранее положение о паспорте предусматривало, что данные (фамилия, имя, отчество, место рождения и т. п. ) вносятся на украинском языке и дублируются на русском на второй странице.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.