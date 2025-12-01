0 800 307 555
Что делать, если истекает срок действия ID-карты

Личные финансы
32
В случае завершения срока действия паспорта в форме ID-карты документы для его обмена можно подать в течение 1 месяца до даты завершения действия документа. Паспорт, подлежащий обмену, возвращают владельцу после приема документов, а затем необходимо обязательно передать его при получении нового паспорта.
Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.
Если паспорт необходимо обменять из-за потери, повреждения, изменения данных или изменения внешности, документы следует подать в течение 1 месяца со дня возникновения соответствующего обстоятельства.
Если владелец паспорта образца 1994 года не вклеил фотографию после достижения 25 или 45 лет, необходимо вклеить фотографию или подать документы на обмен паспорта в течение 30 дней со дня наступления соответствующего возраста.
Напомним, ранее Finance.ua сообщал, что Верховная Рада приняла проект постановления № 13369, согласно которому все записи в паспорте гражданина Украины в виде паспортной книжечки производятся только на государственном языке.
Ранее положение о паспорте предусматривало, что данные (фамилия, имя, отчество, место рождения и т. п.) вносятся на украинском языке и дублируются на русском на второй странице.
Алена Листунова
