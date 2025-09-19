Как оформить новый загранпаспорт вместо потерянного Сегодня 19:02 — Личные финансы

Как оформить новый загранпаспорт вместо потерянного

Украинцам объяснили, какие документы нужно дополнительно подавать в миграционную службу, чтобы оформить новый паспорт для выезда за границу вместо потерянного.

Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.

Для оформления паспорта для выезда за границу вместо потерянного или похищенного заявитель обращается к работнику территориального органа или подразделения ГМС или уполномоченному субъекту и дополнительно подает документы:

заявление в произвольной форме о потере или похищении паспорта;

выписка из Единого реестра досудебных расследований, если паспорт похитили на территории Украины.

Если паспорт потерян или похищен в Украине у гражданина, постоянно проживающего за границей, в ГМС нужно подать:

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (или его копия, если оригинала нет);

информацию о ранее выданных документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.

На основании предоставленных документов оформляют новый загранпаспорт, а предыдущий документ признается недействительным.

Напомним, с 1 января 2025 года стоимость оформления отдельных биометрических документов составляет:

паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн;

паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1042 грн;

паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1682 грн;

вид на постоянное жительство в Украине — 1175 грн;

вид на временное жительство в Украине — 1080 грн.

Украинцы могут иметь два действующих загранпаспорта. Согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины имеет право иметь два действующих загранпаспорта. Если, например, человек подает документы на новый загранпаспорт, при этом старый действует, то он вправе оставить его. Исключение составляет смена фамилии — в этом случае оставить старый загранпаспорт как действующий невозможно.

