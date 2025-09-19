0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Как оформить новый загранпаспорт вместо потерянного

Личные финансы
35
Как оформить новый загранпаспорт вместо потерянного
Как оформить новый загранпаспорт вместо потерянного
Украинцам объяснили, какие документы нужно дополнительно подавать в миграционную службу, чтобы оформить новый паспорт для выезда за границу вместо потерянного.
Об этом сообщает Миграционная служба Днепропетровской области.
Для оформления паспорта для выезда за границу вместо потерянного или похищенного заявитель обращается к работнику территориального органа или подразделения ГМС или уполномоченному субъекту и дополнительно подает документы:
  • заявление в произвольной форме о потере или похищении паспорта;
  • выписка из Единого реестра досудебных расследований, если паспорт похитили на территории Украины.
Если паспорт потерян или похищен в Украине у гражданина, постоянно проживающего за границей, в ГМС нужно подать:
  • документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (или его копия, если оригинала нет);
  • информацию о ранее выданных документах, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Украины.
На основании предоставленных документов оформляют новый загранпаспорт, а предыдущий документ признается недействительным.
Читайте также
Напомним, с 1 января 2025 года стоимость оформления отдельных биометрических документов составляет:
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) впервые — бесплатно;
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 20 рабочих дней — 558 грн;
  • паспорт гражданина Украины (ID-карта) до 10 рабочих дней — 928 грн;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 20 рабочих дней — 1042 грн;
  • паспорт гражданина Украины для выезда за границу до 7 рабочих дней — 1682 грн;
  • вид на постоянное жительство в Украине — 1175 грн;
  • вид на временное жительство в Украине — 1080 грн.
Украинцы могут иметь два действующих загранпаспорта. Согласно действующему законодательству, каждый гражданин Украины имеет право иметь два действующих загранпаспорта. Если, например, человек подает документы на новый загранпаспорт, при этом старый действует, то он вправе оставить его. Исключение составляет смена фамилии — в этом случае оставить старый загранпаспорт как действующий невозможно.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems