Наследуется ли земля фермерского хозяйства

Наследуется ли земля фермерского хозяйства

Верховный суд принял 12 ноября 2025 года окончательное решение по делу № 533/961/23, касающееся наследования прав на землю, предоставленную для ведения фермерского хозяйства.

Верховный Суд подтвердил, что право постоянного пользования земельным участком, закрепленное за учредителем крестьянского (фермерского) хозяйства (СФХ), не входит в состав наследства и не может быть признано правом пожизненного наследуемого владения.

Пример

Наследник основателя СФХ «Свободный крестьянин» (создано в 1995 году), стремился признать за собой право пожизненного наследуемого владения на земельный участок площадью 11,1 га. Этот участок был предоставлен его отцу в постоянное пользование (на основании государственного акта 1996 года) для ведения фермерского хозяйства.

Истец, уже признанный правопреемником всех прав и обязанностей СФХ, пытался через суд получить унаследованное владение на саму землю после того, как нотариус отказал в выдаче свидетельства, поскольку участок не был в собственности умершего. Суд первой инстанции частично удовлетворил эти требования.

Позиция Верховного суда

Суд установил, что согласно системному толкованию земельного законодательства, право постоянного пользования земельным участком, несмотря на то, что он был выделен гражданину-учредителю, фактически перешло в СФХ с момента его государственной регистрации в 1995 году. Таким образом, произошла замена землепользователя — постоянным пользователем стало именно СФХ как субъект предпринимательской деятельности, а не физическое лицо.

Право постоянного пользования не прекращается со смертью учредителя и, соответственно, не входит в состав наследства физического лица, согласно статьям 1216 и 1218 ГК Украины. Верховный Суд подчеркнул, что наследовать можно только корпоративные права умершего учредителя (члена) в отношении самого хозяйства, которое уже было реализовано истцом, ставшим правопреемником СФХ.

Суд отверг требование истца о признании права пожизненного наследуемого владения, поскольку этот институт не касается права постоянного пользования, принадлежащего СФХ.

Фактически, ВС сделал невозможным попытку подмены правовых титулов, которая могла бы привести к неправомерному переводу земли государственной или коммунальной собственности в наследственную массу. Кроме того, Верховный Суд подтвердил правомерность представительства прокурора в интересах территориального общества (Новогалещинского поселкового совета), поскольку Совет не мог самостоятельно обжаловать неправомерное решение суда из-за нехватки ресурсов.

Верховный Суд пришел к выводу, что право постоянного пользования земельным участком, предоставленное физическому лицу для создания фермерского хозяйства (УФ), не может являться объектом наследования. Суть позиции заключается в том, что после государственной регистрации СФХ в 1995 году произошла фактическая замена землепользователя: право пользования перешло от физического лица-учредителя в СФХ как юридического лица (бизнеса).

Поскольку это право уже не принадлежало умершему к моменту открытия наследства, оно не входит в состав наследственной массы согласно нормам Гражданского кодекса. Таким образом, наследник наследует только корпоративные права по отношению к самому СФХ (становится новым руководителем/членом), но не имеет права требовать перевода земли в свою частную собственность или пожизненное наследуемое владение, обеспечивая тем самым стабильность хозяйствования и защиту интересов территориального общества, которое остается собственником земли. Таким образом, кассационная жалоба оставлена ​​без удовлетворения.

