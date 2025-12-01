0 800 307 555
Курятина и яйца из-за блэкаутов могут подорожать на 15−20%

Личные финансы
14
Из-за отключения электроэнергии производство мяса птицы и яиц оказалось под угрозой.
Исполнительный директор Ассоциации птицеводов Украины Сергей Карпенко в комментарии Agronews заявил, что использование генераторов увеличивает себестоимость продукции на 15−20%.
Электроэнергия составляет 7−12% себестоимости, а у некоторых видов продукции — до 30%. Блэкауты нарушают инкубацию, выращивание, забой, охлаждение и хранение. Комбикормовые заводы не могут стабильно работать на дизель-генераторах, что чревато потерей поголовья.
«Мощное оборудование комбикормовых заводов требует определенного напряжения для его запуска и работы, обеспечения всех связанных процессов изготовления комбикорма согласно рационам, чего дизель-генераторы обеспечить просто не способны. Невозможность изготовить комбикорм ставит под угрозу неизбежную потерю поголовья птицы», — подчеркнул Карпенко.
Производители уже сокращают планы посадки птиц, что приведет к уменьшению объемов производства, экспорта и налоговых поступлений. В долгосрочной перспективе это приведет к дополнительному росту цен на курятину и яйца.
По материалам:
Finance.ua
