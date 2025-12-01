monobank назвал средний чек украинцев на Черную пятницу
Как сообщил в своем Telegram-канале соучредитель monobank Олег Гороховский, пользователи monobank в этом году совершили рекордное количество покупок частями на Черную пятницу — более 89 тысяч.
Как он отметил, это больше, чем в любой год до этого.
Средний чек составил 13 500 гривен.
Детали Гороховский показал в инфографике:
Что покупали
Всего на mono оформили 15 710 платежей частями с самой долгой покупкой на 25 месяцев, а самой дорогой — 244 999 гривен.
Больше всего в оплату частями брали: смартфоны, наушники, одежду и обувь, пылесосы и телевизоры.
Самый популярный товар — беспроводные наушники Apple AirPods 4 White, консоль PlayStation 5, iPhone 17 Pro на 256 ГБ, а также AirPods 3 и контроллер DualSense.
Напомним, что в Украине с 15 ноября стартовал прием заявок на единовременное пособие в размере 1000 грн в рамках государственной программы «Зимняя поддержка 2025». Клиенты monobank уже могут оформить выплату для себя и своих детей через приложение «Дія», после чего средства будут автоматически зачислены на карту «Национальный кешбэк».
Ранее monobank обновил функцию перевода по QR-коду или ссылке, добавив возможность сразу указывать сумму, которую должны получить.
Также в приложении monobank появилась новая функция, позволяющая пользователям пожаловаться на сборы донатов, вызывающих подозрение в мошенничестве. По словам Гороховского, иногда появляются случаи донат-мошенничества. Новая опция позволяет быстрее обнаруживать сомнительные сборы и реагировать на них.
