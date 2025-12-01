0 800 307 555
Доплаты работнику за дополнительные обязанности: что нужно знать

Установление доплат за исполнение работником дополнительных обязанностей.
Об этом Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду дало разъяснение.
Дополнительные обязанности, порученные работнику, должны быть четко определены и сформулированы. Это важно не только для правильного расчета доплат, но и во избежание трудовых споров в будущем.
Рекомендуется детализировать перечень дополнительных функций в дополнительном соглашении или приказе по предприятию, указав их объем, сложность и ожидаемый результат.
Такой подход обеспечивает прозрачность отношений между работодателем и работником и позволяет обеим сторонам понимать пределы своих прав и обязанностей.

Для чего это

Установление обоснованных и справедливых доплат способствует повышению заинтересованности работников в более производительной работе и укреплению кадровой стабильности. Работодателю целесообразно предусматривать в коллективном договоре общие принципы установления таких доплат, чтобы избежать субъективности и обеспечить одинаковые подходы для всех работников организации.
Что говорит закон

Согласно части первой статьи 21 Закона Украины «Об оплате труда», работники имеют право на оплату своего труда в соответствии с актами законодательства и коллективного договора на основании заключенного трудового договора.
Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором (статья 31 Кодекса законов о труде Украины).
В случае доверенности работнику дополнительных обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией, предприятие, учреждение, организация должно получить от него письменное согласие.
Напомним, в столице представили гуманитарную инициативу «Прихисток. Робота», которая направлена ​​на поддержку внутренне перемещенных лиц. Платформа будет содействовать переселенцам в поиске жилья и работы.
