Доплаты работнику за дополнительные обязанности: что нужно знать

Доплаты работнику за дополнительные обязанности: что нужно знать

Установление доплат за исполнение работником дополнительных обязанностей.

Об этом Юго-Восточное межрегиональное управление Государственной службы по труду дало разъяснение.

Дополнительные обязанности, порученные работнику, должны быть четко определены и сформулированы. Это важно не только для правильного расчета доплат, но и во избежание трудовых споров в будущем.

Рекомендуется детализировать перечень дополнительных функций в дополнительном соглашении или приказе по предприятию, указав их объем, сложность и ожидаемый результат.

Такой подход обеспечивает прозрачность отношений между работодателем и работником и позволяет обеим сторонам понимать пределы своих прав и обязанностей.

Для чего это

Установление обоснованных и справедливых доплат способствует повышению заинтересованности работников в более производительной работе и укреплению кадровой стабильности. Работодателю целесообразно предусматривать в коллективном договоре общие принципы установления таких доплат, чтобы избежать субъективности и обеспечить одинаковые подходы для всех работников организации.

Что говорит закон

Согласно части первой статьи 21 Закона Украины «Об оплате труда», работники имеют право на оплату своего труда в соответствии с актами законодательства и коллективного договора на основании заключенного трудового договора.

Работодатель не имеет права требовать от работника выполнения работы, не оговоренной трудовым договором (статья 31 Кодекса законов о труде Украины).

В случае доверенности работнику дополнительных обязанностей, не предусмотренных должностной инструкцией, предприятие, учреждение, организация должно получить от него письменное согласие.

