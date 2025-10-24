В Украине запустили платформу «Прихисток. Робота» для ВПЛ: какие возможности доступны
В столице представили гуманитарную инициативу «Прихисток. Робота», которая направлена на поддержку внутренне перемещенных лиц. Платформа поможет переселенцам найти жилье и работу.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.
«Социальная политика направлена на то, чтобы восстановить достоинство людей. Не просто давать небольшие средства, а сделать все, чтобы помочь человеку начать все сначала. Если у человека есть, где жить, и есть возможность работать — он не просто выживает, он становится частью местного сообщества, платит налоги, воспитывает детей, развивает общину. „Прихисток. Робота“ — это пример практического решения, как соединить эти два элемента», — заявил министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин.
Поддержка от службы занятости и парламента
Улютин отметил, что Минсоцполитики поддерживает развитие этой инициативы и уже задекларировали сотрудничество, подписав меморандум.
Кроме того, активный партнер программы — Государственная служба занятости, которая предоставляет вакансии и проводит консультации для ищущих работу.
Программа «Прихисток» заработала с первого дня полномасштабного вторжения, сначала как группа в социальной сети, с помощью которой более 1 млн украинцев нашли жилье.
Возможности платформы
Платформа «Прихисток. Робота» предлагает:
- вакансии, предусматривающие жилье от работодателя;
- программы переквалификации и обучения;
- инструмент поиска работы с использованием искусственного интеллекта;
- сотрудничество между государственными структурами и бизнесом.
Напомним, в Украине ранее была создана цифровая платформа для внутренне перемещенных лиц. Министерство социальной политики и благотворительный фонд «Прихисти своїх» подписали меморандум о сотрудничестве. Платформа объединяет предложения временного жилья и возможности для трудоустройства для переселенцев. Также проект будет включать в себя профессиональное обучение и юридическую поддержку.
Министерство социальной политики работает над новой программой обеспечения жильем переселенцев, выразивших желание проживать в сельской местности. Ведомство ищет новые пути обеспечения жильем украинцев, вынужденно бежавших от войны.
