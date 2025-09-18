0 800 307 555
Кабмин одобрил новые выплаты и помощь для ВПЛ

Личные финансы
64
Кабинет Министров принял ряд решений, усиливающих социальную защиту внутренне перемещенных лиц.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства социальной политики.

Поддержка ВПЛ после эвакуации

ВПЛ после эвакуации смогут получить дополнительный медицинский уход в рамках экспериментального проекта по оплате длительного медсестринского ухода.
Сразу на стабилизационном пункте ВПЛ смогут получить консультацию медицинского работника. В случае необходимости эвакуированного человека могут направить в медицинское учреждение, где в течение 30 дней он получит лечение. В течение этого времени с человеком будет работать социальный специалист, который проводит индивидуальную оценку потребностей, информирует обо всех доступных услугах и помогает с поиском жилья.

Новая социальная услуга для маломобильных ВПЛ

Для переселенцев из категории маломобильных граждан вводится новая социальная услуга проживания. Она предусматривает не только предоставление койко-места, но и помощь в ведении хозяйства и самообслуживании.
Финансирование этой услуги будет осуществляться за счет софинансирования из государственного бюджета и местных общин, из которых эвакуированы люди.

Базовая социальная помощь

Заработает новый подход помощи семьям в сложных жизненных обстоятельствах — базовая социальная помощь.
Эта помощь призвана объединить ряд существующих социальных выплат в единую систему, упростив процесс их получения и уменьшив бюрократию. Размер базовой социальной помощи предполагается на уровне 4500 грн. 100 процентов такой базовой величины для уполномоченного представителя семьи, детей младше 18 лет и лиц с инвалидностью I и II групп. Другим — 70 процентов базовой величины.

Дополнительная поддержка для трудоустроенных ВПЛ

Правительство предоставит дополнительную единовременную выплату к помощи на проживание внутренне перемещенным лицам, которые непрерывно работали в течение шестимесячного периода. Сумма выплаты — 2 000 грн.

Жилье для переселенцев

Государство выделяет 1 млрд грн для того, чтобы органы местного самоуправления построили, восстановили, переоборудовали для ВПЛ жилье временного проживания. Все жилье должно быть приспособлено и для маломобильных категорий населения.
Для общин Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Черниговской, Сумской и Херсонской областей финансирование работ может осуществляться в размере 100% за счет средств субвенции. Для всех других областей и г. Киева финансирование работ осуществляется в размере не более 60% за счет субвенции и 40% за счет средств местных бюджетов.

Помощь на приобретение топлива

Отдельно правительство предусмотрело поддержку для переселенцев, получающих льготы или жилищные субсидии. В общей сложности речь идет о 32 тысячах домохозяйств по всей Украине. Они смогут получить средства на приобретение твердого топлива, в частности, в прифронтовых регионах.
Помощь будет доступна тем, кто еще не получил аналогичных выплат от международных организаций. Средний размер помощи составит 8 тысяч гривен.
Алена Листунова
