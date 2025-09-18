SkyUp распродает билеты на новые направления по акционной цене Сегодня 15:23 — Личные финансы

Компания SkyUp Airlines добавила 11 новых направлений к своему расписанию 2026 и запустила продажу билетов по промоцене от €15.

SkyUp запускает продажу билетов на летний сезон 2026 года и расширяет карту полетов из Кишинева, одного из самых удобных авиахабов для украинцев. К расписанию добавляются новые рейсы в Ирландию, Швейцарию, Испанию, Грецию, Францию, Италию и Грузию.

По случаю старта продаж авиакомпания запустила промоакцию: 18 сентября билеты на любое из новых направлений можно купить только от €15, с учетом аэропортовых сборов. Таким образом, украинцы могут заранее запланировать свои приключения по самой выгодной цене.

Расписание новых рейсов

Начало выполнения

Кишинев (RMO) ↔ Малага (AGP): 2 мая 2026 года;

Кишинев (RMO) ↔ Мадрид (MAD): 16 апреля 2026 года;

Кишинев (RMO) ↔ Тенерифе (TFS): 30 мая 2026 г.;

Кишинев (RMO) ↔ Корфу (CFU): 30 мая 2026 г.;

Кишинев (RMO) ↔ Родос (RHO): 27 мая 2026 года;

Кишинев (RMO) ↔ Закинтос (ZTH): 31 мая 2026 года;

Кишинев (RMO) ↔ Римини (RMI): 30 мая 2026 года;

Кишинев (RMO) ↔ Париж (CDG): 12 апреля 2026 г.;

Кишинев (RMO) ↔ Базель (BSL): 15 мая 2026 г.;

Кишинев (RMO) ↔ Дублин (DUB): 18 декабря 2025 года;

Кишинев (RMO) ↔ Тбилиси (TBS): 1 ноября 2025 года.

Условия промоакции

Билеты по акционной цене можно приобрести: в течение 18 сентября 2025 года.

Стоимость: от €15 в одну сторону с учетом аэропортовых сборов.

Период путешествий: с 1 ноября 2025 года по 24 октября 2026 года.

Количество акционных мест ограничено.

Помимо новых маршрутов, SkyUp сохраняет на летний сезон 2026 действующую программу по 14 европейским направлениям, поэтому в целом пассажиры смогут выбирать среди 25 направлений для путешествий.

Напомним, главным препятствием для возобновления авиасообщения в Украине остается страхование полетов. Стоимость такой услуги может составлять около 31 миллиарда гривен за один самолет.

