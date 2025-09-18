ТОП-7 ошибок, которые портят собеседование Сегодня 20:00 — Личные финансы

В наше время очень важно быстро найти работу. Чтобы собеседование сделать удачным, нужно немного подготовки. Поскольку собеседование — это не экзамен, а диалог. И если он честный и комфортный, у вас больше шансов найти друг друга.

О том, как не провалиться на собеседовании, пишет GRC.UA.

Юлия Шатских, карьерная консультантка благотворительного фонда «СпівДія» назвала ТОП-7 типичных провалов на собеседовании и как их избежать.

1. «А куда я пришел/пришла»

Это фейл номер один. Когда кандидат не знает, как называется компания, чем она занимается, и на какую должность подавался — это не ок. Это свидетельствует о безразличии. И у HR-а в голове сразу появляется мысль: «А как этот человек будет работать, если ему даже не интересно, где он?»

Читайте сайт, соцсети, посмотрите, какие ценности у компании. Если она, например, не донатит на ВСУ, а вам это не близко, лучше узнать об этом до, а не после.

2. Самопрезентация

Если вы не можете кратко и четко рассказать, чем занимались, где и в чем ваши сильные стороны, HR превращается в детектива. А собеседование — в допрос. В идеале это должно быть трехминутный рассказ о себе с примерами, цифрами и достижениями.

3. Когда вас ловят на «шаблонной» лжи

«Наши ценности совпадают», — говорите вы, но не можете назвать ни одной. Говорите, что любите читать и не упомянете названия ни одной прочитанной в последнее время книги. Пишете в резюме «уверенный пользователь Excel», а не знаете, как там рассчитываются формулы.

Если говорите о хобби, упомяните хотя бы три примера. И вообще: искренность еще никому не помешала.

4. Опоздание



Человек опоздал, потому что «там что-то задержалось» или не посмотрел, где офис. Секрет прост: смотрите маршрут заранее. И планируйте с запасом.

5. HR — тоже человек

Случается, что менеджер называет кандидата чужим именем. Или так увлеченно представляет вакансию, что забывает сказать главное: сколько реально платят и есть ли испытательный срок.

И еще хуже, когда на собеседовании создается атмосфера превосходства, будто кандидат пришел что-то выпрашивать, а не предлагать свой опыт.

6. Странные вопросы, которые ни к чему

«Продайте мне эту ручку» — звучит драматично, но практической пользы, если вы не в продажах, почти ноль. Есть много других способов проверить креативность или коммуникабельность.

7. Групповые собеседования

«Массовые кастинги» часто демотивируют. Большинство кандидатов после такого просто не хочет больше ничего слышать об этой компании. Если вы хотите найти талантливых людей, дайте им почувствовать индивидуальный подход.

