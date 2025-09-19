Как изменился рынок IT для джунов: вакансий меньше, требования выше Сегодня 11:05 — Личные финансы

Как изменился рынок IT для джунов: вакансий меньше, требования выше

До 2022 года украинский IT-рынок считали «рынком кандидата». Компании активно нанимали даже тех, у кого минимальный опыт. Ситуация оставалась стабильной даже в первый год полномасштабной войны: в конце 2022 года более 86% компаний заявляли, что уже берут на работу джунов или готовы это делать. Впоследствии тенденция изменилась. Сегодня говорят о «рынке работодателя».

Об этом пишет Ain.

Как изменялось количество вакансий для джуниоров

С 2014 по 2022 год количество работников в IT росло, небольшое падение (-4,5%) было только в 2015-м. В 2021 году вакансий для джунов было больше всего — около 970 в месяц. После начала полномасштабного вторжения спрос упал. В марте 2022-го на Djinni зафиксировали антирекорд — всего 193 вакансии в месяц.

Количество новых вакансий для джуниор-специалистов, 2021−2025. Источник: Djinni

Впрочем, уже в 2022-м компании снова стали увеличивать количество вакансий для джунов. А резкий скачок на графике летом 2024-го связан с тем, что на Djinni добавили возможность указывать полгода опыта.

Источник: Djinni

Раньше больше всего искали интернов-разработчиков, сейчас — маркетологов (в том числе и работающих с привлечением потенциальных клиентов — LeadGen) и специалистов по продажам. Категория сапорта менее всего пострадала от падения из-за полномасштабной войны.

Шансы на наем сейчас наилучшие у эмбедеров (С++) и Support, также есть запрос на околомаркетинговые позиции, такие как SEO и LeadGen. Самая большая конкуренция на одну вакансию — Frontend и Python.

Источник: Djinni

Возросли требования к новичкам

Компании отмечают, что за последние три года планка для Trainee и Junior существенно поднялась.

Английский. Если раньше можно было подаваться с уровнем B1, то теперь требуется по меньшей мере B2. Почти половина собеседований проходит с клиентами, поэтому необходимы уверенные коммуникационные навыки. Опыт. Junior-позиции все чаще ожидают 2−3 года практики, тогда как в 2021-м хватало одного. Универсальность. Специалист должен ориентироваться не только на своей специализации, но и в DevOps, AI, тестировании и т. д.

От джунов теперь ждут умения пользоваться инструментами искусственного интеллекта. В 2024 году 85% украинских айтишников применяли AI в работе, и именно начинающие делали это чаще всего.

Компании предоставляют доступ к корпоративным и публичным AI-решениям — ChatGPT, GitHub Copilot, Cursor, Claude AI. В то же время важным становится понимание пределов и рисков.

Общие требования к джунам и трейни в 2025-м:

портфолио как продукт — завершенные решения, такие как деплой в облаке, пайплайны, логирование, базовая аналитика;

английский (от B2) и готовность учить язык локальных рынков, где работает компания;

широкий технический профиль;

AI-грамотность — пользование различными AI-инструментами, понимание их возможностей и ограничений;

Soft skills — остаются must have.

