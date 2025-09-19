0 800 307 555
Поступления от военного сбора выросли в 4 раза

Казна и Политика
8
За восемь месяцев 2025 года плательщики военного сбора направили на поддержку армии 103,3 млрд грн. Это в четыре раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, или на 75,2 млрд грн больше.
Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Регионы-лидеры по оплате

Наибольшие суммы поступили от:
  • Киева — 33,5 млрд грн;
  • Днепропетровской области — 11,7 млрд грн;
  • Львовской области — 8 млрд грн;
  • Харьковской области — 6,5 млрд грн.
Главная причина роста — повышение ставки военного сбора с 1 декабря 2024 года до 5%. Важным фактором стала добросовестная и своевременная уплата сбора плательщиками.

Увольнения для мобилизованных и контрактников

Согласно Закону Украины от 18 июня 2025 года № 4505-IX, самозанятые лица, мобилизованные или подписавшие контракт на военную службу, освобождаются от уплаты военного сбора на время службы.
Увольнение применяется автоматически на основании данных из Единого госреестра призывников, военнообязанных и резервистов — с первого числа месяца мобилизации или заключения контракта, но не ранее 24 февраля 2022 года.
Напомним, правительство внесло в Верховную Раду проект Государственного бюджета Украины на 2026 год, который в частности предусматривает повышение минималки и прожиточного минимума — соответственно увеличится и налоговая нагрузка на ФЛП, которая зависит от этих показателей.
Проект Государственного бюджета Украины на 2026 год предусматривает установление:
  • минимальной заработной платы в сумме — 8 647 грн;
  • прожиточного минимума в сумме — 3 209 грн.
Исходя из этой информации, налоговый консультант Александр Зарайский посчитал, какие суммы единого налога, военного сбора и ЕСВ придется платить ФЛП в 2026 году.
Finance.ua
Налоги
