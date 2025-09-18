Единая система социальной сферы: главные изменения Сегодня 15:00 — Казна и Политика

Единая система социальной сферы: главные изменения

Верховная Рада приняла закон о единой системе социальной сферы, объединяющей все электронные реестры и базы данных соцзащиты.

объединение всех электронных ресурсов соцсферы — реестров, баз данных и сервисов социальной защиты — в интегрированную справочно-информационную среду. Проект № 11377 предусматривает— реестров, баз данных и сервисов социальной защиты — в интегрированную справочно-информационную среду.

Среди главных изменений:

объединение более 30 существующих реестров и баз данных;

устранение дублирования выплат и ошибок в данных, которые часто становятся причиной проверок или задержек;

создание «социальной истории» каждого человека, отражающей все полученные формы поддержки;

автоматизация процессов повышения эффективности.

Система будет обязательна для использования органами местного самоуправления и государственной власти при предоставлении социальных услуг. Закон также устанавливает правовые и организационные принципы функционирования Единой системы, включая создание Единого социального реестра.

Что это дает

Благодаря новой системе органы соцзащиты смогут централизованно хранить и учитывать электронные данные о получателях всех видов государственной поддержки. Это позволит снизить затраты, сократить время на обработку документов и повысить качество обслуживания граждан.

Как было

Ранее разные реестры и программные комплексы, функционирующие более 20 лет, создавали сложности для предоставления социальной помощи и были морально и технически устаревшими.

Закон позволяет постепенно интегрировать все эти ресурсы в единую систему и обеспечить их современную работу в соответствии со стандартами ЕС.

Кабинет Министров принял ряд решений, усиливающих социальную защиту внутренне перемещенных лиц.

ВПЛ после эвакуации смогут получить дополнительный медицинский уход в рамках экспериментального проекта по оплате длительного медсестринского ухода.

Для переселенцев из категории маломобильных граждан вводится новая социальная услуга проживания. Она предусматривает не только предоставление койко-места, но и помощь в ведении хозяйства и самообслуживании. Финансирование этой услуги будет осуществляться за счет софинансирования из государственного бюджета и местных общин, из которых эвакуированы люди.

