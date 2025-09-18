0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Единая система социальной сферы: главные изменения

Казна и Политика
11
Единая система социальной сферы: главные изменения
Единая система социальной сферы: главные изменения
Верховная Рада приняла закон о единой системе социальной сферы, объединяющей все электронные реестры и базы данных соцзащиты.
Об этом сообщается в трансляции заседания Совета на Youtube, пишет РБК-Украина.
Проект № 11377 предусматривает объединение всех электронных ресурсов соцсферы — реестров, баз данных и сервисов социальной защиты — в интегрированную справочно-информационную среду.
Среди главных изменений:
  • объединение более 30 существующих реестров и баз данных;
  • устранение дублирования выплат и ошибок в данных, которые часто становятся причиной проверок или задержек;
  • создание «социальной истории» каждого человека, отражающей все полученные формы поддержки;
  • автоматизация процессов повышения эффективности.
Система будет обязательна для использования органами местного самоуправления и государственной власти при предоставлении социальных услуг. Закон также устанавливает правовые и организационные принципы функционирования Единой системы, включая создание Единого социального реестра.
Читайте также
Что это дает
Благодаря новой системе органы соцзащиты смогут централизованно хранить и учитывать электронные данные о получателях всех видов государственной поддержки. Это позволит снизить затраты, сократить время на обработку документов и повысить качество обслуживания граждан.
Читайте также
Как было
Ранее разные реестры и программные комплексы, функционирующие более 20 лет, создавали сложности для предоставления социальной помощи и были морально и технически устаревшими.
Закон позволяет постепенно интегрировать все эти ресурсы в единую систему и обеспечить их современную работу в соответствии со стандартами ЕС.
Место для вашей рекламы
Кабинет Министров принял ряд решений, усиливающих социальную защиту внутренне перемещенных лиц.
ВПЛ после эвакуации смогут получить дополнительный медицинский уход в рамках экспериментального проекта по оплате длительного медсестринского ухода.
Для переселенцев из категории маломобильных граждан вводится новая социальная услуга проживания. Она предусматривает не только предоставление койко-места, но и помощь в ведении хозяйства и самообслуживании. Финансирование этой услуги будет осуществляться за счет софинансирования из государственного бюджета и местных общин, из которых эвакуированы люди.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems