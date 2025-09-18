Единая система социальной сферы: главные изменения
Верховная Рада приняла закон о единой системе социальной сферы, объединяющей все электронные реестры и базы данных соцзащиты.
Проект № 11377 предусматривает объединение всех электронных ресурсов соцсферы — реестров, баз данных и сервисов социальной защиты — в интегрированную справочно-информационную среду.
Среди главных изменений:
- объединение более 30 существующих реестров и баз данных;
- устранение дублирования выплат и ошибок в данных, которые часто становятся причиной проверок или задержек;
- создание «социальной истории» каждого человека, отражающей все полученные формы поддержки;
- автоматизация процессов повышения эффективности.
Система будет обязательна для использования органами местного самоуправления и государственной власти при предоставлении социальных услуг. Закон также устанавливает правовые и организационные принципы функционирования Единой системы, включая создание Единого социального реестра.
Что это дает
Благодаря новой системе органы соцзащиты смогут централизованно хранить и учитывать электронные данные о получателях всех видов государственной поддержки. Это позволит снизить затраты, сократить время на обработку документов и повысить качество обслуживания граждан.
Как было
Ранее разные реестры и программные комплексы, функционирующие более 20 лет, создавали сложности для предоставления социальной помощи и были морально и технически устаревшими.
Закон позволяет постепенно интегрировать все эти ресурсы в единую систему и обеспечить их современную работу в соответствии со стандартами ЕС.
Кабинет Министров принял ряд решений, усиливающих социальную защиту внутренне перемещенных лиц.
ВПЛ после эвакуации смогут получить дополнительный медицинский уход в рамках экспериментального проекта по оплате длительного медсестринского ухода.
Для переселенцев из категории маломобильных граждан вводится новая социальная услуга проживания. Она предусматривает не только предоставление койко-места, но и помощь в ведении хозяйства и самообслуживании. Финансирование этой услуги будет осуществляться за счет софинансирования из государственного бюджета и местных общин, из которых эвакуированы люди.
