Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика) — Finance.ua

Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика)

Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь.

Об этом напомнил правительственный портал.

Где ее оформить и какие документы нужны — в инфографике.

Так, люди, не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь.

Инфографика Кабмина

Украинцы, имеющие стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет. При условии, если разрешает совокупный доход семьи.

Инфографика Кабмина

Размеры помощи

Эта помощь назначается в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты и не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума.

Размер такой выплаты в 2024 году составляет — 2361 грн.

При изменении прожиточного минимума увеличивается размер социального пособия для нетрудоспособных лиц.

Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Напомним, в этом году прожиточный минимум был увеличен до 2361 грн, то есть на 12,8%.

Ранее Пенсионный фонд Украины объяснил , увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет. В ведомстве напомнили, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста — 60, 63 или 65 лет.

Справка Finance.ua:

Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году вырастут почти на 30%, а расходы — на 20%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.

В Министерстве социальной политики рассчитывают уже в январе 2025 года запустить пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отметила, что ее покрытие предусмотрено на уровне 4−4,5 тыс. грн на одного человека.

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