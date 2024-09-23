Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика) — Finance.ua

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Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика)

Казна и Политика
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Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика)
Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика)
Украинцы, у которых нет достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь.
Об этом напомнил правительственный портал.
Где ее оформить и какие документы нужны — в инфографике.
Так, люди, не имеющие достаточного страхового стажа для пенсии по возрасту, могут получать государственную социальную помощь.
Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика)
Инфографика Кабмина
Украинцы, имеющие стаж менее 15 лет, могут получать социальную помощь в 65 лет. При условии, если разрешает совокупный доход семьи.
Кому из украинцев предусмотрены социальные выплаты вместо пенсии (инфографика)
Инфографика Кабмина

Размеры помощи

Эта помощь назначается в размере 30% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, и с учетом доплаты и не может быть менее 100% указанного прожиточного минимума.
Размер такой выплаты в 2024 году составляет — 2361 грн.
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Несмотря на войну, украинцы продолжают получать пенсии и другие социальные выплаты. Напомним, в этом году прожиточный минимум был увеличен до 2361 грн, то есть на 12,8%.
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Ранее Пенсионный фонд Украины объяснил, увеличится ли размер пенсии, если человек решит выйти на пенсию позже 60 лет. В ведомстве напомнили, что право на назначение пенсии по возрасту определяется в зависимости от приобретенного страхового стажа при достижении предусмотренного законом возраста — 60, 63 или 65 лет.

Справка Finance.ua:

  • Правительство ожидает, что доходы бюджета в 2025 году вырастут почти на 30%, а расходы — на 20%. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на очередном заседании правительства.
  • В Министерстве социальной политики рассчитывают уже в январе 2025 года запустить пилотный проект по внедрению базовой социальной помощи. Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович. Она отметила, что ее покрытие предусмотрено на уровне 4−4,5 тыс. грн на одного человека.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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