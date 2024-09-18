Минсоцполитики подтверждает: пенсии повысят, но значительного роста не будет — Finance.ua

Минсоцполитики подтверждает: пенсии повысят, но значительного роста не будет Сегодня 09:01 — Личные финансы

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович заявила, что повышение пенсий произойдет, хоть и будет незначительным.

Пенсионеры могут рассчитывать на индексацию в следующем году, пишет 24 канал.

Финансирование пенсий осуществляется из Пенсионного фонда, получающего средства от единого социального взноса (ЕСВ) и донорской помощи. При этом социальные выплаты не зависят от государственного бюджета, который преимущественно направляется на оборону.

Будет ли повышение пенсий?

По словам Жолнович, повышение пенсий все же произойдет, хотя и не будет значительным. На следующий год запланирована индексация и перерасчет баллов, что обеспечит увеличение выплат всем пенсионерам. Пенсионный фонд Украины работает за счет страховых взносов, поступающих от ЕСВ, а также донорской поддержки.

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Откуда берутся деньги на пенсии?

Финансирование пенсий покрывается за счет собранных средств ЕСВ и помощи международных партнеров. По словам министра, каждая социальная программа проходит тщательную проверку международными аудиторами для обеспечения прозрачности использования средств. Эти проверки необходимы для того, чтобы обосновать экономическую целесообразность финансовой поддержки со стороны иностранных доноров, в частности, правительства США.

Контроль и прозрачность использования средств

Оксана Жолнович отметила, что социальные программы, в том числе пенсионные выплаты, проходят регулярные проверки международными аудиторами, такими как компании «Большой четверки». Это обеспечивает прозрачность и контроль за использованием донорских средств.

Socportal По материалам:

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