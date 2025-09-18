0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зеленский подписал закон о военном омбудсмане

Казна и Политика
23
Зеленский подписал закон о военном омбудсмане
Зеленский подписал закон о военном омбудсмане
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13266 о военном омбудсмане.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект о создании должности Военного омбудсмана. За документ проголосовали 283 народных депутата. Президент определил законопроект как безотлагательный.
Законопроект предусматривает:
  • создание должности Военного омбудсмана, назначаемого президентом Украины;
  • определение его правового статуса, задач, прав и обязанностей, а также порядка формирования офиса;
  • установление правил подачи и рассмотрения жалоб, проведение проверок и ежегодного отчета перед Верховной Радой.
По закону военный омбудсман назначается сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность военного омбудсмана более двух сроков подряд. Кандидаты на эту должность должны пройти проверку в соответствии с законом о предотвращении коррупции и подать декларацию о доходах.
«Военный омбудсмен будет работать при президенте Украины и реализует демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны. В частности, будет принимать жалобы военнослужащих, будет проводить проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, будет формировать отчеты и взаимодействовать с другими органами власти», — отмечал министр обороны Денис Шмыгаль.
👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .
По материалам:
Finance.ua
Зеленский
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems