Зеленский подписал закон о военном омбудсмане Сегодня 12:40 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о военном омбудсмане

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13266 о военном омбудсмане.

Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.

Напомним, 17 сентября Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект о создании должности Военного омбудсмана. За документ проголосовали 283 народных депутата. Президент определил законопроект как безотлагательный.

Законопроект предусматривает:

создание должности Военного омбудсмана, назначаемого президентом Украины;

определение его правового статуса, задач, прав и обязанностей, а также порядка формирования офиса;

установление правил подачи и рассмотрения жалоб, проведение проверок и ежегодного отчета перед Верховной Радой.

По закону военный омбудсман назначается сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность военного омбудсмана более двух сроков подряд. Кандидаты на эту должность должны пройти проверку в соответствии с законом о предотвращении коррупции и подать декларацию о доходах.

«Военный омбудсмен будет работать при президенте Украины и реализует демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны. В частности, будет принимать жалобы военнослужащих, будет проводить проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, будет формировать отчеты и взаимодействовать с другими органами власти», — отмечал министр обороны Денис Шмыгаль.

👉 Присоединяйтесь к нашему сообществу в Facebook, Instagram и Telegram .

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.