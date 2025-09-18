Зеленский подписал закон о военном омбудсмане
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект № 13266 о военном омбудсмане.
Об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады.
Напомним, 17 сентября Верховная Рада во втором чтении и в целом поддержала законопроект о создании должности Военного омбудсмана. За документ проголосовали 283 народных депутата. Президент определил законопроект как безотлагательный.
Законопроект предусматривает:
- создание должности Военного омбудсмана, назначаемого президентом Украины;
- определение его правового статуса, задач, прав и обязанностей, а также порядка формирования офиса;
- установление правил подачи и рассмотрения жалоб, проведение проверок и ежегодного отчета перед Верховной Радой.
По закону военный омбудсман назначается сроком на 5 лет. Одно и то же лицо не может занимать должность военного омбудсмана более двух сроков подряд. Кандидаты на эту должность должны пройти проверку в соответствии с законом о предотвращении коррупции и подать декларацию о доходах.
«Военный омбудсмен будет работать при президенте Украины и реализует демократический гражданский контроль в секторе безопасности и обороны. В частности, будет принимать жалобы военнослужащих, будет проводить проверки в воинских частях и управленческих учреждениях, будет формировать отчеты и взаимодействовать с другими органами власти», — отмечал министр обороны Денис Шмыгаль.
