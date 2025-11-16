В октябре инфляция замедлилась до самого низкого уровня с начала года Сегодня 10:15 — Казна и Политика

В октябре инфляция замедлилась до самого низкого уровня с начала года

В октябре годовой показатель инфляции в Украине вырос на 0,9% по отношению к сентябрю, и на 10,9% по отношению к октябрю 2024 года. Базовая инфляция выросла на 0,6% по сравнению с сентябрем и на 10,2% - в годовом исчислении.

Об этом сообщили в Госстате.

Читайте также ОВГЗ опережают инфляцию — эксперт

Как свидетельствуют данные аналитиков, годовой показатель инфляции в октябре самый низкий с начала 2025 года.

Что подорожало больше всего

Продукты питания и безалкогольные напитки за год подорожали на 15,6% и 1,6% за месяц.

Лидером роста стали яйца, которые прибавили почти 42% в годовом исчислении и еще 11% за октябрь.

Алкоголь и табачные изделия за год подорожали на 18,6%, а за месяц — на 1,5%.

В то же время больше всего подешевели овощи — на 21,5% по отношению к октябрю 2024 года, хотя в октябре их цена выросла на 10,4% по отношению к сентябрю 2025 года.

В каких категориях еще зафиксированы изменения цен:

одежда и обувь: цены снизились на 6% за год, по отношению к сентябрю этого года они выросли на 0,5%;

цены снизились на 6% за год, по отношению к сентябрю этого года они выросли на 0,5%; жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива: рост на 2,4% в год и на 0,2% за месяц;

рост на 2,4% в год и на 0,2% за месяц; предметы домашнего обихода, бытовая техника и текущее содержание жилья: цены повысились на 1,7% за год, по отношению к прошлому месяцу — на 0,7%;

цены повысились на 1,7% за год, по отношению к прошлому месяцу — на 0,7%; здравоохранение: цены выросли на 9,9%, по отношению к прошлому месяцу — снизились на 0,1%;

цены выросли на 9,9%, по отношению к прошлому месяцу — снизились на 0,1%; топливо и масла: стоимость выросла на 3,9%, а по отношению к сентябрю этого года — не изменились.

Ранее Finance.ua писал , что фактические показатели инфляции оказались несколько выше прогноза Нацбанка, опубликованного в октябрьском Инфляционном отчете регулятора.

Это произошло из-за того, что цены на сырые продукты питания снижались медленнее, чем ожидалось. В то же время базовая инфляция была несколько ниже прогноза благодаря более быстрому замедлению роста цен на услуги и непродовольственные товары.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.