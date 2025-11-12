ОВГЗ опережают инфляцию — эксперт Сегодня 20:02 — Фондовый рынок

Для многих инвесторов одним из ключевых показателей является fixed income — стабильный, заранее определенный доход. Какие инструменты обеспечивают такой доход?

Как отметил в ходе своего выступления на конференции « Жить на проценты » учредитель и президент инвестиционной группы Универ Тарас Козак, самый лучший показатель в этом отношении у ОВГЗ, облигаций внешнего госзайма, а также у долговых ценных бумаг.

В частности, он отметил, что в этих инструментах инвестирования есть общие компоненты — доход и приоритетность. Чего, как сказал Козак, нет в криптовалюте и акциях.

По словам спикера, больше всего в мире fixed income имеют государственные облигации США — 30 трлн долларов. Почему это происходит? Потому что есть доверие со стороны инвесторов к эмитенту, ведь именно он, как отметил Козак, является основным показателем ликвидности инструмента.

«Должны понимать, кто выпустил эту облигацию. В зависимости от эмитента, очень важны некоторые показатели: надежность, доходность, отношение доходности к риску, срок погашения и ликвидность», — сказал Козак.

Отдельно эксперт остановился на самых популярных инструментах инвестирования среди украинцев: ОВГЗ и депозитах.

Что касается вторых, то здесь Козак отметил, что в настоящее время в украинских банках находится 300 млрд гривен на депозитах. Что касается срока, то здесь специалист отметил то, что больше всего украинцы предпочитают депозиты на три месяца.

А что с ОДВП? Они, как правило, дают доходность выше инфляции.

«За 5−7-10 лет ОВГЗ позволяет увеличить доход вдвое. Так, инфляция с октября 2024-го по сентябрь 2025-го составила 11,9%. То есть доходность от ОВГЗ в 18% перекрывает ее. Как следствие, вы улучшаете свою покупательную способность на 6%», — говорит основатель и президент инвестиционной группы Универ.

Что касается объемов ОВГЗ, то с 2021 по 2024 они выросли в 4,5 раза и сейчас составляют 107,5 млрд гривен. Как сказал Козак, популярность у ОВГЗ среди украинцев возросла из-за того, что они «ломают» недоверие граждан к нашей финансовой системе.

Также, по словам специалиста, большим спросом стали пользоваться военные облигации.

ОЗГП, в свою очередь, предоставляют до 15% годовых в долларах, а потому привлекают инвесторов. Но здесь Козак заметил на тот факт, что за этими бумагами уже дважды была реструктуризация. Однако, по его словам, они очень интересны и чем-то похожи на биткоин

Напоследок эксперт рассказал и о корпоративных облигациях. Здесь Козак советует действовать осторожно, потому что есть риск банкротства компании, которая эти облигации выпустила.

Впрочем, по его словам, в последнее время таких случаев почти нет, а потому они приносят достаточно высокую прибыль инвесторам. Важным фактором является доходность — до 26% в гривнах и до 12% в валюте. При этом не стоит забывать о налоге, ведь с такого вида дохода на них уйдет 23% от заработанных средств — 18% НДФЛ и 5% военный сбор.

