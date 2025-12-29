Какие новые индустриальные парки создадут в Киевской и Львовской областях (детали) Сегодня 17:23 — Фондовый рынок

Какие новые индустриальные парки создадут в Киевской и Львовской областях (детали)

Кабмин принял решение о включении двух новых индустриальных парков — «Фурсы» в Киевской области и «Город Действий» во Львовской области — в Реестр индустриальных (промышленных) парков.

Об этом пишет Минэкономики

Читайте также Государство профинансирует два индустриальных парка на 81 миллион

Реализация этих проектов предполагает создание в целом более 1000 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности.

Индустриальный парк «Фурсы» расположен на территории Фурсовской сельской территориальной громады Белоцерковского района Киевской области. Площадь парка составляет 11,02 га. В рамках проекта планируется создание около 500 рабочих мест.

На территории индустриального парка «Фурсы» планируется развитие предприятий по производству металлических изделий, электрического оборудования и машин в сфере пищевой промышленности, научно-технической деятельности, IT и телекоммуникаций. В парке «Город Действий» приоритетными направлениями станут изготовление строительных материалов, деревообработка, производство напитков и бумаги, электроника, машиностроение, пищевая промышленность и альтернативная энергетика.

Читайте также Правительство исключило из реестра четыре неработающих индустриальных парка

Индустриальный парк «Город Действий» создан в городе Дрогобыч Львовской области. Его площадь составляет 21,61 га, а количество рабочих мест — около 550. Общий объем капитальных инвестиций в строительство парка оценивается в 188,7 млн ​​грн. Инициатор проекта планирует направить более 130,8 млн грн собственных средств на протяжении 2025−2028 годов.

Для чего это

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив подчеркнул, что развитие сети индустриальных парков является важной составляющей политики «Сделано в Украине».

«Включение парков „Фурсы“ и „Город Действий“ в реестр — это четкий сигнал инвесторам о поддержке перерабатывающей промышленности со стороны государства. Новые производственные мощности в Киевской и Львовской областях будут стимулировать региональное развитие, наполнение местных бюджетов, внедрение современных технологий и создание качественных рабочих мест», — отметил он.

Ранее мы писали , что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло решение о предоставлении государственного стимулирования двум управляющим компаниям индустриальных парков на 81 млн гривен.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.