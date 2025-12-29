0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Какие новые индустриальные парки создадут в Киевской и Львовской областях (детали)

Фондовый рынок
20
Какие новые индустриальные парки создадут в Киевской и Львовской областях (детали)
Какие новые индустриальные парки создадут в Киевской и Львовской областях (детали)
Кабмин принял решение о включении двух новых индустриальных парков — «Фурсы» в Киевской области и «Город Действий» во Львовской области — в Реестр индустриальных (промышленных) парков.
Об этом пишет Минэкономики.
Читайте также
Реализация этих проектов предполагает создание в целом более 1000 новых рабочих мест в секторе перерабатывающей промышленности.
Индустриальный парк «Фурсы» расположен на территории Фурсовской сельской территориальной громады Белоцерковского района Киевской области. Площадь парка составляет 11,02 га. В рамках проекта планируется создание около 500 рабочих мест.
На территории индустриального парка «Фурсы» планируется развитие предприятий по производству металлических изделий, электрического оборудования и машин в сфере пищевой промышленности, научно-технической деятельности, IT и телекоммуникаций. В парке «Город Действий» приоритетными направлениями станут изготовление строительных материалов, деревообработка, производство напитков и бумаги, электроника, машиностроение, пищевая промышленность и альтернативная энергетика.
Читайте также
Индустриальный парк «Город Действий» создан в городе Дрогобыч Львовской области. Его площадь составляет 21,61 га, а количество рабочих мест — около 550. Общий объем капитальных инвестиций в строительство парка оценивается в 188,7 млн ​​грн. Инициатор проекта планирует направить более 130,8 млн грн собственных средств на протяжении 2025−2028 годов.

Для чего это

Заместитель министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Виталий Киндратив подчеркнул, что развитие сети индустриальных парков является важной составляющей политики «Сделано в Украине».
«Включение парков „Фурсы“ и „Город Действий“ в реестр — это четкий сигнал инвесторам о поддержке перерабатывающей промышленности со стороны государства. Новые производственные мощности в Киевской и Львовской областях будут стимулировать региональное развитие, наполнение местных бюджетов, внедрение современных технологий и создание качественных рабочих мест», — отметил он.
Ранее мы писали, что Министерство экономики, окружающей среды и сельского хозяйства приняло решение о предоставлении государственного стимулирования двум управляющим компаниям индустриальных парков на 81 млн гривен.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems