Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда
АО «Укрзализныця» продлила маршрут флагманского поезда «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Ясиня до Рахова.
Об этом компания сообщила в Фейсбуке.
«Мы прислушались к пожеланиям пассажиров, и с 28 декабря флагманский поезд „Гуцульщина“ № 95/96 Киев — Ясиня продлил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что Раховский район в Закарпатье является одним из высокогорных туристических регионов Украины, известным природными ландшафтами и возможностями для активного отдыха. Поселок Квасы популярен благодаря минеральным источникам.
В «Укрзализныце» также напомнили, что в Рахов также продолжают курсировать поезда № 143/144 Сумы — Рахов, № 55/56 Киев — Рахов, а также пригородный дизель-поезд № 6441/6442 Коломыя — Деловое.
