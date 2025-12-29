Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда Сегодня 13:25 — Фондовый рынок

АО «Укрзализныця» продлила маршрут флагманского поезда «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Ясиня до Рахова.

Об этом компания сообщила в Фейсбуке

«Мы прислушались к пожеланиям пассажиров, и с 28 декабря флагманский поезд „Гуцульщина“ № 95/96 Киев — Ясиня продлил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что Раховский район в Закарпатье является одним из высокогорных туристических регионов Украины, известным природными ландшафтами и возможностями для активного отдыха. Поселок Квасы популярен благодаря минеральным источникам.

В «Укрзализныце» также напомнили, что в Рахов также продолжают курсировать поезда № 143/144 Сумы — Рахов, № 55/56 Киев — Рахов, а также пригородный дизель-поезд № 6441/6442 Коломыя — Деловое.

