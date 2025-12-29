0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда

Фондовый рынок
5
Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда
Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда
АО «Укрзализныця» продлила маршрут флагманского поезда «Гуцульщина» № 95/96 Киев — Ясиня до Рахова.
Об этом компания сообщила в Фейсбуке.
«Мы прислушались к пожеланиям пассажиров, и с 28 декабря флагманский поезд „Гуцульщина“ № 95/96 Киев — Ясиня продлил маршрут до Рахова с остановкой на станции Квасы», — говорится в сообщении.
В компании отметили, что Раховский район в Закарпатье является одним из высокогорных туристических регионов Украины, известным природными ландшафтами и возможностями для активного отдыха. Поселок Квасы популярен благодаря минеральным источникам.
В «Укрзализныце» также напомнили, что в Рахов также продолжают курсировать поезда № 143/144 Сумы — Рахов, № 55/56 Киев — Рахов, а также пригородный дизель-поезд № 6441/6442 Коломыя — Деловое.
По материалам:
Finance.ua
Деньги
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems