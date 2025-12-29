Укрпочта снизила стоимость доставки для пользователей KeyCRM (условия)
Укрпочта ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, работающего с системой KeyCRM.
Об этом говорится в сообщении компании.
Национальный почтовый оператор будет доставлять заказы пользователей KeyCRM по всей стране от 40 грн, в основном за 1−3 дня.
Стоимость услуг для предпринимателей определяется по тарифу «Базовый», при этом сроки обработки отправлений соответствуют условиям «Приоритетный».
Чтобы использовать предложение, необходимо использовать API-ключи KeyCRM. Подробная инструкция по настройке доступна на официальном сайте компании.
Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года.
Ранее Укрпочта снизила тариф на мелкие международные отправления еще для 24 стран, что делает доставку более доступной для частных отправителей и малого бизнеса.
Поделиться новостью
Также по теме
Укрпочта снизила стоимость доставки для пользователей KeyCRM (условия)
Укрзализныця продлила маршрут флагманского поезда
5 млрд долларов дивидендов выплатят в этом году крупнейшие оборонные компании в Европе
10 скрытых функций камеры вашего смартфона
Xiaomi решила обновить снятый с производства смартфон (фото)
Мировые инвестиции в датацентры достигли рекордного $61 млрд в этом году — S&P Global