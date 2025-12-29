Укрпочта снизила стоимость доставки для пользователей KeyCRM (условия)

0 800 307 555
Фондовый рынок
Укрпочта ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, работающего с системой KeyCRM.
Об этом говорится в сообщении компании.
Национальный почтовый оператор будет доставлять заказы пользователей KeyCRM по всей стране от 40 грн, в основном за 1−3 дня.
Стоимость услуг для предпринимателей определяется по тарифу «Базовый», при этом сроки обработки отправлений соответствуют условиям «Приоритетный».
Чтобы использовать предложение, необходимо использовать API-ключи KeyCRM. Подробная инструкция по настройке доступна на официальном сайте компании.
Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года.
Ранее Укрпочта снизила тариф на мелкие международные отправления еще для 24 стран, что делает доставку более доступной для частных отправителей и малого бизнеса.
По материалам:
Finance.ua
