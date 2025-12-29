Укрпочта снизила стоимость доставки для пользователей KeyCRM (условия) Сегодня 16:13 — Фондовый рынок

Укрпочта снизила стоимость доставки для пользователей KeyCRM (условия)

Укрпочта ввела специальный тариф на доставку для бизнеса, работающего с системой KeyCRM.

Об этом говорится в сообщении компании.

Национальный почтовый оператор будет доставлять заказы пользователей KeyCRM по всей стране от 40 грн, в основном за 1−3 дня.

Стоимость услуг для предпринимателей определяется по тарифу «Базовый», при этом сроки обработки отправлений соответствуют условиям «Приоритетный».

Чтобы использовать предложение, необходимо использовать API-ключи KeyCRM. Подробная инструкция по настройке доступна на официальном сайте компании

Специальные условия будут действовать до 31 марта 2026 года.

Читайте также Укрпочта снизила тариф на доставку за границу — детали

Ранее Укрпочта снизила тариф на мелкие международные отправления еще для 24 стран, что делает доставку более доступной для частных отправителей и малого бизнеса.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.