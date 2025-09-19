0 800 307 555
ру
В Нидерландах предлагают, чтобы украинские мужчины с работой самостоятельно обеспечивали себя жильем

В Нидерландах и.о. министра по делам убежища и миграции Мона Кейзер заявила, что работающие в стране украинские мужчины должны самостоятельно обеспечивать себя жильем.
Об этом пишет издание NOS.
По словам Кайзер, Нидерланды приблизились к пределам возможностей по обеспечению убежища. Она считает «разумным», чтобы мужчины с работой и доходом сами арендовали жилье, например у родственников, или просили помощи у работодателя.

Она отвергла предположение, что это слишком суровое требование к людям, бежавшим от войны. «Они все равно получают здесь защиту», — отметила Кайзер. В то же время, она пояснила, что заставить украинцев самостоятельно искать жилье не может, ведь согласно европейским договоренностям они имеют право на убежище и образование.
Министр подчеркнула, что женщины с детьми будут продолжать получать места в приютах. Кроме того, правительство Нидерландов планирует поощрять украинцев, приехавших через другие страны ЕС, возвращаться туда.
Издание отмечает, что у Нидерландских муниципалитетов сейчас около 97 тысяч койко-мест для украинцев, и все они заполнены. Ежемесячно в страну прибывают еще сотни человек. В августе был зафиксирован рекорд — 435 новоприбывших украинцев обратились в Красный Крест.
Напомним, ранее мы уже писали, что муниципалитеты Нидерландов бьют тревогу из-за нехватки мест для украинских переселенцев. Центры размещения уже несколько месяцев работают по полной и все чаще отказывают в приеме. Ассоциация нидерландских муниципалитетов (VNG) называет ситуацию «критической» и призывает правительство действовать.
С октября 2025 года для украинских беженцев в Нидерландах почти вдвое вырастет плата за убежище. Теперь беженцам из Украины нужно будет платить за убежище около 244 евро с человека. Раньше плата составляла 105 евро.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
