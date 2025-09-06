Нидерланды официально перешли на четырехдневную рабочую неделю Сегодня 22:11 — Мир

Нидерланды официально перешли на четырехдневную рабочую неделю

В Нидерландах отказались от пятидневной рабочей недели: в 2024 году средняя продолжительность работы составляла 32,1 часа, а изменения во многом обусловили женщины.

Об этом сообщает Fortune.

Преимущества сокращенной рабочей недели

Такой подход помогает удержать людей на рынке труда, тогда как в США женщины массово оставляют работу из-за принудительных возвращений в офис.

В стране считают, что 32 часов в течение недели более чем достаточно для процветания бизнеса и выполнения служебных обязанностей.

Сотрудники называют среди многих преимуществ таких изменений возможность держать баланс между работой и личной жизнью, а также гибкий график. Нидерланды поставили выше приоритет полноценной жизни над статистикой производительности.

«Вместо того чтобы переутомляться и рано выгорать, работники могут работать дольше. Как следствие, старшее население не так быстро попадает в категорию „пенсионеров, находящихся на иждивении“, и большинству работников гарантируется более длительная карьера в выбранной ими отрасли. Сокращенная рабочая неделя в Нидерландах имеет далеко идущие преимущества для работодателей и работников», — говорится в материале The HR Digest.

Какие еще страны ввели 4-дневную рабочую неделю

Кстати, во многих странах мира уже проводятся эксперименты с четырехдневной рабочей неделей.

К примеру, в Польше правительство запускает пилотную программу, в рамках которой будет проведен эксперимент с сокращенной рабочей неделей при сохранении текущего уровня зарплат.

В Германии с февраля 2024 года 50 компаний тестируют четырехдневную рабочую неделю с одинаковой оплатой труда.

В Великобритании более 200 компаний объявили о переходе на постоянную четырехдневную рабочую неделю без потери заработной платы.

Исследования показывают, что такой подход может привести к повышению производительности и снижению уровня стресса среди работников.

В то же время Австрия и Дания также поддерживают сокращение рабочей недели в среднем до 34 часов.

Справка Finance.ua:

ранее Даниил Гетманцев заявлял, что даже в условиях войны в Украине можно было бы ввести четырехдневную рабочую неделю, но только как добровольную инициативу. Однако принудительное введение четырехдневной недели, по его мнению, в период войны нецелесообразно;

В Госслужбе занятости также отметили, что в условиях военного положения введение четырехдневной рабочей недели в Украине не рассматривается. В настоящее время рынок труда перешел на военные рельсы. Максимальный недельный объем рабочих часов сейчас может насчитывать до 60 вместо обычных 40 часов. Но в мирное время разговор о переходе на четырехдневную рабочую неделю возможен.

