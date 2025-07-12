Британские компании увеличили доходы после перехода на четырехдневную рабочую неделю — Finance.ua

Британские компании увеличили доходы после перехода на четырехдневную рабочую неделю Сегодня 23:14 — Мир

Британские компании увеличили доходы после перехода на четырехдневную рабочую неделю

В Британии 17 компаний перешли на четырехдневную рабочую неделю, заработав иногда до +130% выручки. Работники стали реже болеть, в то время как их производительность возросла. Переход на четырехдневную рабочую неделю может быть полезен финансовым показателям компаний.

Об этом свидетельствуют результаты нового исследования 4 Day Week Foundation, проведенного в Великобритании, передает CNN.

Что показал эксперимент

В течение шести месяцев — с ноября по апрель — почти тысяча сотрудников в 17 компаниях и организациях работала более короткую неделю, сохраняя полную оплату труда и объем работы.

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Все 17 участников решили оставить сокращенную неделю и после завершения эксперимента.

Более короткая неделя принесла пользу не только работникам. Некоторые компании зафиксировали рост доходов и уменьшение количества больничных дней по сравнению с тем же периодом предыдущего года.

BrandPipe, компания по разработке ПО в Лондоне, сообщила о росте доходов почти на 130%.

BrandPipe — одна из четырех организаций, предоставивших данные о прибылях. У трех из них они выросли, и только у одной — уменьшились. Впрочем, результат сравнивался с другим периодом — шестью месяцами перед началом эксперимента.

Также четыре организации сообщили об уменьшении количества дней больничных и личных отпусков. Еще две организации зафиксировали их рост.

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Авторы отчета отмечают, что данные о доходах и посещаемости ограничены.

Среди 17 участников были не только частные компании, но восемь благотворительных, некоммерческих, неправительственных и волонтерских организаций.

Большинство из них выбрали четырехдневную неделю, пять — девятидневный формат (четыре рабочих дня в неделю через одну неделю).

Результаты британского эксперимента появились на фоне схожих успешных исследований в США, Великобритании и Германии.

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Работники в этих странах сообщали об улучшении самочувствия и снижении уровня стресса.

После масштабного исследования в Великобритании в 2022 году, в котором приняла участие 61 организация, большинство из них сохранили сокращенную неделю и дальше.

Схожие результаты показали тесты в США и Канаде в 2022—2023 годах: почти все компании оставили новую политику.

Однако не все эксперименты остались без критики. Профессор государственной политики в Лондонском королевском колледже Майкл Сандерс подчеркнул, что эксперименты проводятся среди компаний, которые сами проявили заинтересованность.

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«Это не дает полного представления о том, что произойдет, если другие компании решат попробовать подобную модель», — объяснил он CNN.

В то же время директор кампании 4 Day Week Foundation Джо Райл возразил, отметив, что за несколько лет в подобных исследованиях приняли участие сотни компаний из разных отраслей — с разным уровнем мотивации и привлечения.

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