Четырехдневная рабочая неделя становится трендом: где ввели — Finance.ua

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Четырехдневная рабочая неделя становится трендом: где ввели

Мир
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Четырехдневная рабочая неделя становится трендом: где ввели
Четырехдневная рабочая неделя становится трендом: где ввели
В мире появляется все больше поклонников установления официальной четырехдневной рабочей недели.
Об этом пишет Condé Nast Traveler.
Движение за внедрение четырехдневной рабочей недели возглавляет организация 4 Day Week Global, которая запустила свою кампанию в Германии в конце 2023 года. Активисты продвигают принцип «100−80−100»: 100% заработной платы, 80% рабочих часов и 100% производительности.
Движение черпает вдохновение от успешных экспериментов с короткой рабочей неделей в Испании, Великобритании и Португалии. Они показали, что работая немного меньше, работники чувствуют себя более довольными балансом между личной жизнью и работой, а потому работают более эффективно, выполняя тот же объем работы за меньшее количество рабочих часов.
Авторы публикации также приводят опыт 10 стран, где в той или иной степени поэкспериментировали с короткой рабочей неделей:
  1. Япония. С апреля 2025 года в столице Японии Токио вводится 4-дневная рабочая неделя для государственных служащих. Инициатива, объявленная в декабре 2024 года, направлена ​​на борьбу со снижением уровня рождаемости в стране и преждевременными смертями от чрезмерной усталости.
  2. Бельгия. Первая европейская страна, которая законодательно ввела 4-дневную рабочую неделю в 2022 году в рамках усилий по восстановлению после пандемии. Хотя работники все еще должны работать 40 часов в неделю, политика позволяет сократить свой график до четырех дней.
  3. Германия. В рамках шестимесячной пилотной программы в 2023—2024 годах 41 организация ввела 4-дневную рабочую неделю с многообещающими результатами, поскольку 73% компаний стремились продолжать новую практику после окончания программы.
  4. Исландия. Эксперименты по сокращению рабочей недели здесь продолжались с 2015 по 2019 год. А еще до 2022 года более 51% работников страны перешли на 4-дневную рабочую неделю, что значительно повысило благосостояние и производительность работников.
  5. Дания. Хотя официально страна не ввела 4-дневную рабочую неделю, здесь и так средняя рабочая неделя составляет всего 37 часов.
  6. Австралия. В августе 2022 года в целом 26 австралийских компаний начали пилотную программу по 4-дневной рабочей неделе.
  7. Испания. Пилотный проект был реализован в 2023 году в Валенсии, затронув 360 000 работников. Теперь правительство разворачивает трехлетнюю пробную программу, чтобы поощрить компании принять эту практику.
  8. ОАЭ. В январе 2022 года город Шарджа стал первым эмиратом, введшим 4-дневную рабочую неделю для государственных служащих. Хотя этот шаг еще не стал общенациональной политикой, он вызвал разговоры в ОАЭ о потенциале более широкого развертывания.
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По материалам:
УНІАН
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