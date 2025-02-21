Четырехдневная рабочая неделя становится трендом: где ввели — Finance.ua

Четырехдневная рабочая неделя становится трендом: где ввели Сегодня 18:00 — Мир

Четырехдневная рабочая неделя становится трендом: где ввели

В мире появляется все больше поклонников установления официальной четырехдневной рабочей недели.

Движение за внедрение четырехдневной рабочей недели возглавляет организация 4 Day Week Global, которая запустила свою кампанию в Германии в конце 2023 года. Активисты продвигают принцип «100−80−100»: 100% заработной платы, 80% рабочих часов и 100% производительности.

Движение черпает вдохновение от успешных экспериментов с короткой рабочей неделей в Испании, Великобритании и Португалии. Они показали, что работая немного меньше, работники чувствуют себя более довольными балансом между личной жизнью и работой, а потому работают более эффективно, выполняя тот же объем работы за меньшее количество рабочих часов.

Авторы публикации также приводят опыт 10 стран, где в той или иной степени поэкспериментировали с короткой рабочей неделей:

Япония. С апреля 2025 года в столице Японии Токио вводится 4-дневная рабочая неделя для государственных служащих. Инициатива, объявленная в декабре 2024 года, направлена ​​на борьбу со снижением уровня рождаемости в стране и преждевременными смертями от чрезмерной усталости. Бельгия. Первая европейская страна, которая законодательно ввела 4-дневную рабочую неделю в 2022 году в рамках усилий по восстановлению после пандемии. Хотя работники все еще должны работать 40 часов в неделю, политика позволяет сократить свой график до четырех дней. Германия. В рамках шестимесячной пилотной программы в 2023—2024 годах 41 организация ввела 4-дневную рабочую неделю с многообещающими результатами, поскольку 73% компаний стремились продолжать новую практику после окончания программы. Исландия. Эксперименты по сокращению рабочей недели здесь продолжались с 2015 по 2019 год. А еще до 2022 года более 51% работников страны перешли на 4-дневную рабочую неделю, что значительно повысило благосостояние и производительность работников. Дания. Хотя официально страна не ввела 4-дневную рабочую неделю, здесь и так средняя рабочая неделя составляет всего 37 часов. Австралия. В августе 2022 года в целом 26 австралийских компаний начали пилотную программу по 4-дневной рабочей неделе. Испания. Пилотный проект был реализован в 2023 году в Валенсии, затронув 360 000 работников. Теперь правительство разворачивает трехлетнюю пробную программу, чтобы поощрить компании принять эту практику. ОАЭ. В январе 2022 года город Шарджа стал первым эмиратом, введшим 4-дневную рабочую неделю для государственных служащих. Хотя этот шаг еще не стал общенациональной политикой, он вызвал разговоры в ОАЭ о потенциале более широкого развертывания.

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УНІАН По материалам:

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