Сокращенная рабочая неделя положительно влияет на производительность работников в ЕС — исследование Сегодня 21:24

Сокращенная рабочая неделя положительно влияет на производительность работников в ЕС — исследование

В мире растет количество компаний, переходящих на четырехдневную рабочую неделю. Как показало исследование, это может быть не только реалистичной, но и эффективной моделью труда — при системном и обоснованном внедрении.

Об этом свидетельствуют результаты масштабного исследования проекта InnovaWorking, в котором приняли участие компании из шести европейских стран, включая Испанию, Францию ​​и Нидерланды.

Положительное влияние 4-дневной рабочей недели

По ее итогам установлено, что сокращенная рабочая неделя, гибкий график и возможность работать удаленно способствуют росту производительности, уменьшению кадровой текучки и улучшению баланса между профессиональной и личной жизнью работников.

Руководитель исследовательской группы Ана Белен Муньос Руис подчеркнула, что такие форматы действительно работают, если бизнес заинтересован в реальных изменениях.

Успешность внедрения также зависит от уровня развития системы коллективных переговоров в конкретной стране.

В государствах, где эти механизмы хорошо отлажены, например во Франции или Испании, новые форматы распространяются активнее.

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В Ирландии или Венгрии их внедряют преимущественно отдельные компании по собственной инициативе.

Кроме того, исследователи обратили внимание на демографические изменения. В условиях старения населения в Европе сокращенная рабочая неделя может стать важным фактором для сохранения пожилых работников в профессии.

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