Стоимость рабочей силы в ЕС растет — Finance.ua

Стоимость рабочей силы в ЕС растет Сегодня 16:16 — Мир

По данным Евростата, номинальные почасовые расходы на оплату труда в Европейском Союзе выросли на 4,1% в первом квартале этого года по сравнению с аналогичным кварталом прошлого года после роста на 4,3% в годовом исчислении в четвертом квартале 2024 года.

Наибольший рост был зафиксирован в Румынии, Хорватии, Болгарии, Словении и Польше.

Об этом сообщает Вusiness insider.

В Польше рабочая сила подорожала на 11,2%; в четвертом квартале 2024 года этот показатель составлял 13,8%.

Среди стран ЕС наибольший рост стоимости почасовой оплаты труда для всей экономики зафиксирован в Румынии (16,1%), Хорватии (13,5%), Болгарии (13,0%), Словении (11,9%) и Польше (11,2%).

В Польше при общем росте заработной платы на 11,2%, разбитом по отдельным секторам экономики, затраты на рабочую силу в промышленности выросли на 8,8%, в строительстве — на 9,9%, а в сфере услуг — на 9,3%.

Напомним, представители профсоюзов в Польше хотят повышения зарплаты на 349 злотых брутто, с 4666 злотых до 5015 злотых.

Предлагаемое повышение значительно превышает правительственные прогнозы, согласно которым минимальная заработная плата и оклады солдат, служащих и пожарных не должны вырасти более чем на 3,8%.

По данным Евростата , в январе 2025 года размер минималки в странах ЕС колебался от 551 до 2638 евро в месяц. В большинстве стран Евросоюза существует минимальная зарплата, а размер минималки устанавливается государством.

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