Скільки грошей потрібно на мінімальні потреби для життя в різних країнах Європи (інфографіка) — Finance.ua

Скільки грошей потрібно на мінімальні потреби для життя в різних країнах Європи (інфографіка) Сьогодні 17:00 — Особисті фінанси

Скільки грошей потрібно на мінімальні потреби для життя в різних країнах Європи (інфографіка)

За даними Євростату , у січні 2025 року розмір мінімалки в країнах ЄС коливався від 551 до 2638 євро на місяць. У більшості країн Євросоюзу існує мінімальна зарплата, а розмір мінімалки встановлюється державою.

А от прожитковий мінімум — це базова сума, яка дозволяє покрити основні витрати на житло, їжу, транспорт і комуналку. Вона різна в кожній країні, і залежить від міста.

Заощадження задля майбутнього? У цьому допоможе депозит. Порівнюйте та обирайте найвигідніші варіанти за допомогою Finance.ua.

Що входить у ці витрати:

оренда кімнати/недорогого житла,

продукти, транспорт, мобільний зв’язок,

базові медичні,

побутові потреби.

Ця сума розрахована на одну людину і є мінімальною для прожиття в цих країнах. Як бачимо, в Болгарії потрібно найменше грошей для мінімальних потреб. Румунія також є не дуже дорогою країною для життя.

Франція, Німеччина та Австрія в лідерах щодо найбільших витрат, якщо брати ці критерії.

Нагадаємо, в Німеччині мінімальна заробітна плата на 2024 рік до відрахувань податків (брутто) становить 12,41 євро (541,8 грн) за годину. Тобто штатний співробітник, який працює 40 годин на тиждень, заробляє 2 151 євро (93 915,4 грн) на місяць.

У 2024 році мінімальна заробітна плата у Франції за годину — 8,92 євро на руки (389 грн), на місяць за умови 35-годинного робочого тижня — 1 353,07 євро на руки.

Читайте також Яка мінімальна зарплата в Німеччині

Від 1 січня 2024 року рівень мінімальної зарплати в Іспанії становить 37,8 євро (1 650,4 грн) на день або 1 134 євро (49 511,9 грн) на місяць.

Польща має одну з найнижчих мінімальних зарплат серед європейських країн, на рівні 3 261,53 злотих (756 євро, або 33 101,6 грн) на місяць у другій половині 2024 року.

Прогноз щодо підвищення мінімальних зарплат у Європі у 2025 році свідчить про зростання, пов’язане з глобальною економічною ситуацією, інфляцією та політичними ініціативами.

Всі ці фактори призведуть до підвищення рівня мінімальної зарплати в багатьох країнах Європи.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.