ТОП-10 стран мира по продолжительности рабочей недели (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 стран мира по продолжительности рабочей недели (инфографика)
Среди стран, где работники проводят на работе больше всего времени, лидирует Бутан — здесь средняя рабочая неделя длится 54,4 часа. Меньше всего рабочая неделя длится в Руанде, а также развитых Европейских странах.
К такому выводу пришли аналитики «Слово и дело», проанализировав данные Международной организации труда.
Украины в последних обновленных данных нет. В рейтинг включены только страны с актуальными показателями за 2022−2024 годы. Более устаревшие сведения не учитывались.
В пятерку стран с самой длинной недельной нагрузкой, кроме Бутана, входят:
- Судан — 50,8 часа;
- Иордания — 48,8;
- ОАЭ — 48,7;
- Монголия — 47,2.
На противоположной стороне рейтинга — государства с самой короткой рабочей неделей.
В Руанде работники в среднем работают всего 30,2 часа в неделю, в Нидерландах — 30,5, а в Дании — 32,5. Меньше всего работают также в Норвегии (32,6), Германии (33,2) и Австрии (33,5).
Также короткая рабочая неделя в европейских странах, которые уже давно ввели более гибкие подходы к балансу между работой и жизнью. Например, во Франции — 35,5 часов в неделю, в Финляндии — 33,8, в Швеции — 34,5.
ТОП-10 стран по продолжительности рабочей недели:
- Бутан — 54,4 часа (2022)
- Судан — 50,8 (2022)
- Иордания — 48,8 (2023)
- ОАЭ — 48,7 (2023)
- Монголия — 47,2 (2023)
- Иран — 46,8 (2023)
- Бангладеш — 46,0 (2023)
- Индия — 45,7 (2024)
- Зимбабве — 45,5 (2023)
- Бруней — 45,2 (2023)
Напомним, в Киеве зарегистрировано 426 тысяч внутренне перемещенных лиц. Это примерно 10% от всего количества ВПЛ в Украине. В то же время трудоустроены только 27% из них.
По данным Службы занятости, с началом лета на украинском рынке труда традиционно растет количество сезонных вакансий, а также увеличивается число несовершеннолетних, ищущих временную работу.
Кого ищут работодатели:
- подсобных рабочих;
- педагогов-организаторов;
- стюардов (услуги в дороге);
- плодоовощеводов;
- рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.
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