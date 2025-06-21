ТОП-10 стран мира по продолжительности рабочей недели (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 стран мира по продолжительности рабочей недели (инфографика) Сегодня 09:27 — Мир

ТОП-10 стран мира по продолжительности рабочей недели (инфографика)

Среди стран, где работники проводят на работе больше всего времени, лидирует Бутан — здесь средняя рабочая неделя длится 54,4 часа. Меньше всего рабочая неделя длится в Руанде, а также развитых Европейских странах.

К такому выводу пришли аналитики «Слово и дело», проанализировав данные Международной организации труда.

Украины в последних обновленных данных нет. В рейтинг включены только страны с актуальными показателями за 2022−2024 годы. Более устаревшие сведения не учитывались.

В пятерку стран с самой длинной недельной нагрузкой, кроме Бутана, входят:

Судан — 50,8 часа;

Иордания — 48,8;

ОАЭ — 48,7;

Монголия — 47,2.

На противоположной стороне рейтинга — государства с самой короткой рабочей неделей.

В Руанде работники в среднем работают всего 30,2 часа в неделю, в Нидерландах — 30,5, а в Дании — 32,5. Меньше всего работают также в Норвегии (32,6), Германии (33,2) и Австрии (33,5).

Также короткая рабочая неделя в европейских странах, которые уже давно ввели более гибкие подходы к балансу между работой и жизнью. Например, во Франции — 35,5 часов в неделю, в Финляндии — 33,8, в Швеции — 34,5.

ТОП-10 стран по продолжительности рабочей недели:

Бутан — 54,4 часа (2022) Судан — 50,8 (2022) Иордания — 48,8 (2023) ОАЭ — 48,7 (2023) Монголия — 47,2 (2023) Иран — 46,8 (2023) Бангладеш — 46,0 (2023) Индия — 45,7 (2024) Зимбабве — 45,5 (2023) Бруней — 45,2 (2023)

Напомним, в Киеве зарегистрировано 426 тысяч внутренне перемещенных лиц. Это примерно 10% от всего количества ВПЛ в Украине. В то же время трудоустроены только 27% из них.

По данным Службы занятости, с началом лета на украинском рынке труда традиционно растет количество сезонных вакансий, а также увеличивается число несовершеннолетних, ищущих временную работу.

Кого ищут работодатели:

подсобных рабочих;

педагогов-организаторов;

стюардов (услуги в дороге);

плодоовощеводов;

рабочих по комплексному обслуживанию сельскохозяйственного производства.

📢 InvestMarket от «Минфин» — ваш онлайн-навигатор среди сотен инвестиционных предложений. Выбирайте и сравнивайте проекты в удобном сервисе.

Слово і Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.